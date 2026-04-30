Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026: “Khát vọng vươn xa”

Tối 30/4, tại Quảng trường biển Khu du lịch biển Hải Tiến, UBND xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Xuân Hoàn, nhấn mạnh: Trong không khí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh long trọng tổ chức lễ hội với chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khu du lịch Hải Tiến thuộc địa bàn hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh. Với 12km đường bờ biển, nằm ở hạ lưu sông Mã, cùng dòng sông Cung hiền hòa tạo nên hai cửa Lạch Hới - Lạch Trường, khu vực có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, du lịch và khai thác thủy sản. Đây là vùng đất hội tụ đầy đủ yếu tố núi, sông, đồng bằng và biển, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết, những năm gần đây, biển Hải Tiến có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ vùng biển hoang sơ trở thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, cảnh quan tự nhiên thơ mộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Nơi đây đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ.

Du khách đến Hải Tiến không chỉ tận hưởng biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn khám phá hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc như: đền thờ Tô Hiến Thành, Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường, Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, nghè Cáy, chùa Bụt, chùa Hồi Long, đền thờ và lăng mộ Tướng quân Đại vương Lê Trung Giang... Đặc biệt, khu du lịch Flamingo Hải Tiến tiêu chuẩn 5 sao mang đến nhiều trải nghiệm mới, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời thể hiện quyết tâm của hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh trong việc xây dựng Hải Tiến trở thành đô thị du lịch hiện đại, phát triển bền vững.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 đã diễn ra sôi động, hấp dẫn, chia thành 3 chương với nội dung xuyên suốt đó là thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và vẻ đẹp của vùng biển Hải Tiến.

Chương 1 mang tên “Tự hào biển quê Thanh” mở đầu bằng những tiết mục ca múa giàu cảm xúc, như: “Tự hào xứ Thanh”, “Về quê anh em ơi”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”... tái hiện hình ảnh quê hương xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch biển.

Chương 2 với chủ đề “Nhịp sống vươn mình” tiếp nối bằng các ca khúc sôi động, trẻ trung, như: “Nhớ mãi chuyến đi này”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Mái đình làng biển - Lý kéo chài”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Người ơi người ở đừng về”. Các tiết mục này khắc họa nhịp sống mới nơi miền biển, sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - du lịch và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Chương 3 - “Hải Tiến rạng rỡ tương lai” là điểm nhấn của chương trình với các tiết mục ca múa hiện đại, như: “Bay qua Biển Đông”, “Bật tình yêu lên”, “Thủy triều”, “Vũ điệu Carnaval - Về Hải Tiến hôm nay”... mang đến không khí sôi động, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn xa và hình ảnh một Hải Tiến năng động, hấp dẫn, sẵn sàng chào đón du khách bốn phương.

Với sự đầu tư bài bản, chương trình được dàn dựng công phu trong không gian sân khấu hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng hiệu ứng màn hình LED, video minh họa và lời bình ấn tượng, tạo nên một tổng thể nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Chương trình được lan tỏa rộng rãi tới công chúng thông qua livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch tại địa phương, góp phần kích cầu, quảng bá hình ảnh điểm đến phong phú hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lê Hợi