Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm hơn dự báo, lạm phát tăng mạnh

Kinh tế Mỹ ghi nhận tăng trưởng chậm hơn dự báo trong quý I/2026, trong khi lạm phát và giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng áp lực đối với người tiêu dùng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland, Mỹ. Ảnh: Britannica

Số liệu sơ bộ do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 1/5 cho thấy, GDP quý I tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 0,5% của quý IV/2025 nhưng thấp hơn dự báo 2,2% của giới phân tích. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chi tiêu và đầu tư của chính phủ, trong khi chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu suy yếu.

Cùng ngày, báo cáo về lạm phát cho thấy áp lực giá cả gia tăng rõ rệt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 3 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,8% của tháng trước đó, phản ánh tác động từ việc giá năng lượng leo thang.

Diễn biến này được cho là liên quan tới căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt sau khi hoạt động tại Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng then chốt bị gián đoạn, kéo theo giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh trên toàn cầu.

Tại Mỹ, giá xăng đã tăng lên khoảng 4,3 USD/gallon, mức cao trong nhiều tháng, tác động trực tiếp tới chi tiêu hộ gia đình. Khi chi phí nhiên liệu và sinh hoạt tăng, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm các khoản chi không thiết yếu, kéo theo nguy cơ làm suy yếu động lực tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Một số chuyên gia cho rằng, tăng trưởng hiện vẫn phụ thuộc vào chi tiêu công và đầu tư công nghệ, trong khi tiêu dùng và sản xuất chưa vững. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao, nguy cơ tăng trưởng chậm kèm lạm phát cao có thể gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán khó khi vừa cần kiểm soát lạm phát, vừa tránh gây thêm áp lực lên tăng trưởng. Giới phân tích cho rằng, các quyết định chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình triển vọng kinh tế Mỹ trong phần còn lại của năm 2026.

Minh Phương

Nguồn: Arrirang, YTN