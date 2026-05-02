Ông Trump ví phong tỏa các hải cảng của Iran là một "hoạt động kinh doanh sinh lời" cho Mỹ

Trong bài phát biểu mới nhất tại Florida, nơi nhà lãnh đạo Mỹ đang thực hiện các hoạt động có tính chất vận động cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới , Tổng thống Donald Trump khẳng định không vội vã trên bàn đàm phán, đồng thời ví việc phong tỏa các hải cảng của Iran là một “hoạt động kinh doanh sinh lời” cho Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại Florida. Ảnh: indiasnews

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Trump thừa nhận các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt căng thẳng đang diễn ra hết sức khó khăn. Ông thẳng thắn nhận định: "Thẳng thắn mà nói, có lẽ chúng ta không nên đạt được thỏa thuận nào cả thì tốt hơn".

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi ông bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Tehran (gửi qua trung gian Pakistan). Theo chủ nhân Nhà Trắng, các điều khoản phía Iran đưa ra là “không thể chấp nhận được” và không phản ánh đúng vị thế suy yếu hiện tại của nước này trên thực địa.

Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích tuyên bố từ phe cánh tả cho rằng Mỹ không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran.

Ông trump nói:“Chúng ta lại thấy phe cánh tả cực đoan nói rằng: “Chúng ta không chiến thắng”. Thật không thể tin nổi. Họ (Iran) không còn quân đội nữa. Tuyên bố như vậy là phản quốc. Các bạn muốn biết sự thật, đó chính là phản quốc”. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gửi thư đến quốc hội khẳng định cuộc chiến với Iran “đã chấm dứt”.

Điểm gây tranh cãi nhất trong bài phát biểu là việc ông Trump công khai ca ngợi chiến dịch phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran. Ông ví von các lực lượng Hải quân thực thi lệnh trừng phạt như đang điều hành một “hoạt động kinh doanh rất sinh lời”, khi liên tục thu giữ các tàu chở dầu và hàng hóa vi phạm lệnh cấm của Mỹ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) triển khai hoạt động phong tỏa của Mỹ tại biển Ả Rập hôm 16/4. Ảnh: CENTCOM.

Ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi đang thắng, và chúng ta đang thu về lợi ích lớn từ việc kiểm soát các dòng chảy thương mại này" đồng thời khẳng định sẽ duy trì phong tỏa cho đến khi Iran nhượng bộ hoàn toàn.

Hiện tại, phái đoàn Mỹ đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Pakistan, chuyển sang hình thức đàm phán gián tiếp hoặc qua điện thoại. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông sẵn sàng chờ đợi: "Iran biết số điện thoại của tôi. Họ sẽ gọi khi họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận thực chất."

Các chuyên gia phân tích nhận định, , ông Trump đang đánh cược vào việc sự suy kiệt kinh tế của Iran sẽ buộc nước này phải chấp nhận các điều kiện khắt khe hơn về hạt nhân và tên lửa tầm xa trong tương lai.

Nhật Lệ

Nguồn: Yahoo news, Times of India