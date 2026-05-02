Trung Quốc ưu tiên khôi phục uy tín, vai trò của LHQ và giải quyết các xung đột

Trung Quốc chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho tháng 5/2026. Đại sứ Phó Thông, Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại LHQ, đã tổ chức họp báo công bố chương trình nghị sự tập trung vào việc tăng cường vai trò và khôi phục uy tín của chủ nghĩa đa phương và giải quyết các xung đột khu vực đang diễn ra

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông (bên trái), thông báo cho các phóng viên về chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 1 tháng 5 năm 2026. Ảnh : XINHUA

Mở đầu buổi họp báo ngày 1/5, Đại sứ Phó Thông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là tập trung vào 3 vấn đề: Hồi sinh thẩm quyền của Hiến chương LHQ và vai trò của Liên hợp quốc; thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Trung Đông, và hỗ trợ sự ổn định và phát triển của các quốc gia Châu Phi. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao và cách tiếp cận mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy sự đoàn kết trong Hội đồng.

Đại Sứ Phó Thông tuyên bố rằng trong những năm gần đây, tình hình quốc tế ngày càng trở nên hỗn loạn, với các xung đột và đối đầu leo ​​thang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống đa phương và luật pháp quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương hành động để khôi phục uy tín của Hiến chương Liên hợp quốc và vai trò của Liên hợp quốc, ngăn chặn thế giới quay trở lại tình trạng “kẻ mạnh thắng” hay “luật rừng”.

Sự kiện quan trọng nhất trong tháng sẽ là phiên thảo luận mở cấp cao diễn ra vào ngày 26/05 với chủ đề: "Đề cao các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ và tăng cường hệ thống quốc tế lấy LHQ làm trung tâm". Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ chủ trì phiên thảo luận nhằm khuyến khích các quốc gia khẳng định lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương Liên hợp quốc, bảo vệ những thành tựu của Chiến tranh thế giới thứ hai và khôi phục vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quốc tế.

Kỳ họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Thành phố New York, Hoa Kỳ. Ảnh: Anadolu

Trả lời các câu hỏi về xung đột hiện nay, Đại sứ Phó Thông đưa ra các quan điểm đáng chú ý: Về tình hình Trung Đông, ông chỉ rõ nguyên nhân cốt lõi của sự bất ổn hiện nay bắt nguồn từ các hành động quân sự bất hợp pháp và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn thực sự tại Lebanon thay vì chỉ là "lửa nhỏ” như hiện nay.

Về eo biển Hormuz,Trung Quốc kêu gọi mở lại eo biển này nhanh nhất có thể. Ông đề xuất Iran dỡ bỏ các hạn chế và Mỹ cần chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân để đảm bảo an ninh hàng hải.

Đặc biệt, Hội đồng sẽ bắt đầu thảo luận về các thể thức và ứng viên cho vị trí Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại sứ Phó Thông kết luận rằng Trung Quốc cam kết sẽ đóng vai trò là “người hòa giải” khách quan, công bằng để tìm kiếm các giải pháp chính trị thay vì can thiệp quân sự, góp phần hạ nhiệt căng thẳng toàn cầu.

Đây là lần thứ ba trong những năm gần đây Trung Quốc đảm nhiệm vai trò này. Dư luận quốc tế đang kỳ vọng vào những nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại các khu vực đang có chiến sự.

Nhật Lệ

Nguồn: CCTV, Anadolu