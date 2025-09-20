Đảm bảo cung ứng điện cho các xã biên giới trong mùa mưa lũ

Xác định vai trò quan trọng của việc bảo đảm cung ứng, an toàn lưới điện mùa mưa bão, thời gian qua Đội quản lý Điện lực khu vực (QLĐLKV) Mường Lát, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, chủ động cung ứng nguồn điện cho các xã biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn điện.

Cán bộ, công nhân Đội Quản lý Điện lực khu vực Mường Lát vận hành camera nhiệt tại trạm biến áp.

Theo chân công nhân Đội QLĐLKV Mường Lát đi kiểm tra các trạm biến áp, cột, đường dây điện trên đường lên xã Quang Chiểu, anh Hà Văn Minh, công nhân Tổ quản lý vận hành cho biết: Địa hình các xã biên giới do Đội QLĐLKV Mường Lát quản lý rất hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Vào mùa nắng công nhân có thể sử dụng phương tiện xe máy để đi kiểm tra hiện trường ở các bản. Tuy nhiên, vào mùa mưa giao thông bị sạt lở, chia cắt, anh em gần như phải đi bộ để khắc phục kịp thời sự cố về điện một cách nhanh nhất. Cái khó của ngành điện trên địa bàn các xã miền núi cao là để tổ chức sửa chữa kịp thời đường điện không hề đơn giản, bởi mất nhiều thời gian trong việc vận chuyển vật tư, thiết bị thay thế. Trong khi đó, việc thi công hầu hết bằng thủ công, dẫn tới phải huy động số đông cán bộ, công nhân.

Đội QLĐLKV Mường Lát hiện đang quản lý, vận hành và cung cấp điện cho 8 xã của huyện Mường Lát cũ. Nhiều năm qua, mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân các xã biên giới lại canh cánh nỗi lo mất điện, vì trên địa bàn chỉ có một đường dây 35kV cấp điện duy nhất kéo từ xã Trung Lý đến xã Mường Lát, dài hơn 80km. Từ xã Mường Lát nguồn điện được kéo đến các xã lân cận dài hơn 40km và băng qua địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, các bản cách xa nhau và cách xa trung tâm xã hàng chục km, giao thông đi lại rất khó khăn, nên nguy cơ mất an toàn lưới điện là rất cao. Vào mùa mưa lũ, mạng lưới điện dễ bị hư hỏng do sạt lở đất gây đổ cột, đứt dây đường trục gây ra mất điện kéo dài. Có những năm cả 8 xã chìm trong bóng tối gần một tháng.

Trước tình hình đó, Đội QLĐLKV Mường Lát đã xây dựng phương án, đề xuất với Ban Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đầu tư kết nối mạch vòng bằng hai đường dây 35kV xuất tuyến từ 2 trạm biến áp 110kV là 371E19.6 từ trạm 110kV Mai Châu (tỉnh Hòa Bình cũ) và 374E9.12 từ trạm 110kV Bá Thước. Phương án được công ty phê duyệt, Đội QLĐLKV Mường Lát đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, triển khai công tác khảo sát, giải phóng mặt bằng và lập thiết kế. Sau hơn 2 tháng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình khó khăn, với sự quyết tâm của ban quản lý dự án, đơn vị thi công và sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Đội QLĐLKV Mường Lát, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, lưới điện mạch vòng mới chính thức được nghiệm thu, đóng điện an toàn.

Đội phó Đội QLĐLKV Mường Lát Đỗ Mạnh Hải cho biết: “Việc hoàn thành mạch vòng lưới điện không chỉ giải bài toán thiếu ổn định trong cung cấp điện, mà còn giúp đơn vị linh hoạt hơn trong vận hành, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực. Từ nay, mỗi mùa mưa đến người dân 8 xã biên giới không còn cảnh sinh hoạt trong bóng tối, học sinh không phải học bài dưới ánh đèn dầu, cơ sở y tế không còn lo gián đoạn điều trị và doanh nghiệp địa phương cũng có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật đơn thuần, mà còn là bước tiến trong việc đưa ánh sáng đến với từng nếp nhà nơi vùng cao biên giới xa xôi".

Thời gian tới, Đội QLĐLKV Mường Lát tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 8 xã biên giới về công tác bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện, sử dụng điện tiết kiệm bằng nhiều hình thức. Thường xuyên kiểm tra định kỳ để kịp thời phát quang, chặt tỉa cây vi phạm khoảng cách hành lang an toàn đường điện và các loại cây trồng có nguy cơ đổ vào cột, đường dây.

Bài và ảnh: Tiến Đông