Đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng do bão số 10

Sau bão số 10, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn bị ngập, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phối hợp cùng các ngành chức năng khẩn trương khắc phục, phân luồng và hướng dẫn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Tính đến sáng ngày 3/10, trên tuyến đường 217B vẫn còn một số vị trí bị chia cắt do ngập lụt. Cụ thể, tại km18–km22 qua địa bàn xã Vân Du và km40–km46 qua địa bàn xã Thành Vinh, nước ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Ở những đoạn đường còn ngập nhưng vẫn có thể lưu thông, đơn vị chức năng bố trí lực lượng tuần lưu, nhắc nhở, phân luồng và hướng dẫn phương tiện đi lại an toàn.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số trên các tuyến, tập trung giải tỏa nhanh các điểm ách tắc do cây cối, đất đá, vật dụng đổ ra đường.

Với những vị trí ngập lụt, cảnh sát giao thông xác định rõ mức độ ảnh hưởng để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn; đồng thời phân công nhiều tổ tuần lưu, kịp thời phân luồng, xử lý tình huống, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa vẫn còn nhiều vị trí bị ngập và sạt lở gây ách tắc giao thông. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân khi di chuyển qua khu vực này nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho người và tài sản.

Ngọc Chi (CTV)