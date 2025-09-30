Đại hội đại biểu MTTQ xã Nga Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30/9, Ủy ban MTTQ xã Nga Thắng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 134 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban M TTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Nga Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Thắng, Nga Văn, Nga Phượng và Nga Thạch. Thời gian qua, MTTQ xã, các đoàn thể và Ban công tác Mặt trận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thắng Đỗ Xuân Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới. Qua đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với cơ sở. Các mô hình tự quản ở khu dân cư được nhân rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn xã đã huy động Nhân dân hiến hơn 15.000m2 đất, đóng góp xã hội hóa hơn 5,1 tỷ đồng, 1.200 ngày công lao động; chỉnh trang nhà cửa, tường rào, vườn mẫu, công trình vệ sinh...

Các hoạt động nhân đạo, chương trình an sinh xã hội tiếp tục được MTTQ xã phối hợp thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đã quyên góp, ủng hộ hàng tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai; ủng hộ, tiếp nhận và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 19 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Thắng Trịnh Văn Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Thắng Trịnh Văn Tiến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật MTTQ xã đã đạt được thời gian vừa qua.

Đồng chí đề nghị, MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát động rộng rãi, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đủ sức gánh vác nhiệm vụ được giao, xây dựng xã Nga Thắng ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Nga Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Nga Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Xuân Hải được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thắng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga