Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tĩnh Gia lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày (24 và 25/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tĩnh Gia đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo phường Tĩnh Gia và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu và 5 chương trình hành động Nghị quyết Đại hội MTTQ đã đề ra.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả. MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân hiến 25.670 m2 đất, hiến 40.200 ngày công, tự phá dỡ 3.250m tường rào để mở rộng đường giao thông...

Đồng chí Phạm Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tĩnh Gia phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được quan tâm thực hiện. MTTQ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên hỗ trợ xây mới và sửa chữa 39 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với số tiền trên 2 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai hơn 1 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Tĩnh Gia dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ phường đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, qua đó đã góp phần cùng toàn phường vận động được số tiền gần 3,2 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 35 ngôi nhà.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo phường Tĩnh Gia dự Đại hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thông qua ngày hội, MTTQ phường đã tặng quà cho 38 lượt khu dân cư, 400 lượt gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ phường Tĩnh Gia đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường Tĩnh Gia đến năm 2030 trở thành phường văn minh, đô thị kiểu mẫu.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 70 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tĩnh Gia, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Sỹ Thành (CTV)