Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Định Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 12/8, Đảng bộ xã Định Tân đã trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và 235 đảng viên chính thức đại diện cho hơn 1.200 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Tân, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Định Tân phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Xã Định Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã là Định Hải, Định Hưng, Định Tiến, Định Tân. Phát huy những tiềm năng, lợi thế của các địa phương cũ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Định Tân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó có 18 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Trước khi sáp nhập có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhiều công trình, hạ tầng được đầu tư, xây dựng đồng bộ; nhiều mô hình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Định Tân đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã kiểu mẫu. Trong đó có một số chỉ tiêu chú trọng, như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11%. Thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2030 đạt 103,1 triệu đồng...

Đại hội đã thảo luận, thống nhất và đề ra các giải pháp cho từng chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của nhiệm kỳ tới, trong đó ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm của từng lĩnh vực.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Tân đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Tân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, Đảng bộ xã Định Tân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Rà soát và triển khai bài bản, khoa học, toàn diện việc định hướng, xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2025 - 2030 của địa phương, gắn với chủ động nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch chung và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm đánh giá, tổng hợp đầy đủ tiềm năng, thế mạnh của từng xã cũ, từ đó xây dựng kế hoạch và lựa chọn hướng đi khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; bố trí, sử dụng hợp lý các nguồn lực để phát triển toàn diện, đồng thời hình thành những lĩnh vực mũi nhọn, tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật cho xã mới sau sắp xếp.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp. Chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11% trở lên, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”. Phấn đấu đưa xã Định Tân nằm trong nhóm dẫn đầu các xã trong tỉnh về chuyển đổi số.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua Nghị quyết đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Định Tân.

Lê Hà