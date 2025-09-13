Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai nhiều giải pháp đột phá trong giải quyết TTHC.

Thực hiện Đề án 06, Trung tâm PVHCC tỉnh được giao chủ trì thực hiện 15 nhiệm vụ, phối hợp thực hiện 4 nhiệm vụ. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trung tâm đã ban hành 208 văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa cho biết: Sau 3 năm thực hiện, trung tâm đã hoàn thành 5 nhiệm vụ cố định, 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 1 nhiệm vụ thực hiện khi có yêu cầu của Bộ Công an. Trong đó, một số nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao và nằm trong nhóm những địa phương hoàn thành sớm nhất cả nước như tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đứng đầu toàn quốc. Thanh Hóa là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, là 1 trong 8 tỉnh đầu tiên thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Đặc biệt, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia trong nửa tháng đầu tiên thực hiện.

Để tổ chức, công dân được thụ hưởng các DVC trực tuyến một cách tốt nhất, trung tâm đã xây dựng, ban hành tài liệu và các video mẫu hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia; ban hành tài liệu hướng dẫn cán bộ, công chức các xã, phường xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trung tâm cũng đã công khai đường dây nóng, các đầu mối hỗ trợ UBND xã, phường giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh. Đặc biệt, luôn quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế thực hiện TTHC và số hóa hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền tiếp cận DVC của mọi đối tượng.

Nhằm tạo ra bước tiến mới trong giải quyết TTHC, trung tâm đã nâng cấp, bổ sung các chức năng, tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; tổ chức đóng giao diện Cổng DVC cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025 để đảm bảo đồng bộ trong quản lý, vận hành hệ thống; đồng thời tiến hành phân định thẩm quyền giải quyết TTHC cấp xã để phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số hóa, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Hệ thống được tích hợp, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia, Hệ thống định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép tổ chức, công dân thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi. Trung tâm cũng đã thiết lập và cấp hơn 18.174 tài khoản cho cán bộ, công chức để truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới.

Để cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, trung tâm đã phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC và các đơn vị liên quan thực hiện công khai, tích hợp TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; công khai, kiểm thử, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Một dấu ấn nổi bật là trung tâm đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai danh mục 42 nhóm TTHC miễn phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Theo đó, từ ngày 1/7 đến 8/9/2025 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 79.219 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 30 tỷ đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, trung tâm đã thực hiện thiết lập quy trình điện tử TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh ngay sau khi nhận được quy trình nội bộ của các sở, ban, ngành. Từ ngày 1 đến 8/9/2025, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 3.256 hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, đảm bảo không chậm trễ, không quá hạn, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện “Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử” theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trung tâm thường xuyên rà soát các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần để đồng bộ hồ sơ và thống kê đầy đủ, kịp thời tình hình xử lý hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng... của các cơ quan, đơn vị từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia. Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, hiện nay Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn quốc về thực hiện bộ chỉ số này.

“Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu để cung cấp DVC chất lượng hơn, thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án 06. Những đổi mới mạnh mẽ trong cải cách TTHC của Trung tâm PVHCC tỉnh đã góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền đồng hành và phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay và đóng góp xứng đáng cùng cả tỉnh thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025”, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Nguyễn Tuấn Hòa nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Tố Phương