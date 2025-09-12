Mường Lát tạo bước tiến về chuyển đổi số

Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Mường Lát đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS), qua đó giúp người dân làm chủ công nghệ, tăng cường sử dụng mạng xã hội, tạo một bước chuyển mới về công tác CĐS trên địa bàn xã.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống bão số 5 từ trung tâm xã Mường Lát đến điểm cầu các xã: Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Chiểu, Pù Nhi, Trung Lý.

Xã Mường Lát được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Mường Lát. Xã có diện tích tự nhiên 129,66km2, dân số trên 7.000 người. Bước vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mường Lát đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền internet; bộ phận một cửa được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính; các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số được triển khai hiệu quả: 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số; 100% văn bản đi, đến được xử lý qua môi trường mạng; 100% ký số văn bản được duyệt chuyển phát hành trên phần mềm văn phòng điện tử văn bản điều hành; 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc... hệ thống thông tin một cửa điện tử hoạt động hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin, CĐS đến với người dân hiệu quả...

Tại bộ phận một cửa xã Mường Lát, mọi người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đều được hướng dẫn tận tình cách thức làm hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến... tạo sự hài lòng trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Địa phương cũng chú trọng đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, đổi mới tác phong làm việc cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Khi công dân đến nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ thông tin hồ sơ qua giấy, sau đó hướng dẫn và hỗ trợ người dân tự nhập thông tin lên hệ thống qua điện thoại thông minh, rồi quét các giấy tờ liên quan. UBND xã đã thiết lập điểm phát wifi không mật khẩu tại bộ phận một cửa của xã để mọi người dân khi đến làm các thủ tục hành chính đều được hướng dẫn tận tình cách thức làm hồ sơ trực tuyến tạo sự hài lòng trong phục vụ người dân. Đồng thời, công khai số điện thoại nóng của UBND xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân khi đến giải quyết công việc.

Công an xã Mường Lát đã thành lập 2 tổ công tác hướng dẫn tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở công an và nhà văn hóa các khu dân cư để hướng dẫn người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến và sử dụng an toàn ứng dụng VNeID; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống loa truyền thanh và qua các trang mạng như zalo, facebook; thường xuyên duy trì và cung cấp hiệu quả 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Anh Ngân Văn Thắng, khu 1, xã Mường Lát cho biết: "Thay vì phải đi nhiều nơi, đến nhiều phòng, ban thì bây giờ tôi chỉ cần đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND xã. Ở đây có trang thiết bị đầy đủ, cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình. Từ khi ứng dụng công nghệ thông tin, tôi thấy các thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng và chính xác, đúng hẹn. Điều đó giúp người dân tiết giảm được rất nhiều thời gian, chi phí, công sức".

Thực hiện CĐS, xã Mường Lát cũng đã thực hiện thành công nhiều mô hình CĐS tiêu biểu, nổi bật như: Mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”... Đặc biệt, xã Mường Lát đã trang bị phòng họp trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng kết nối thông suốt từ cấp xã, tỉnh và Trung ương; hệ thống truyền thanh của xã góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, xã đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành liên quan về tăng cường triển khai CĐS. Xã cũng chỉ đạo việc tăng cường CĐS từng lĩnh vực, cố gắng tăng chỉ số cải cách hành chính từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm; giảm phiền hà cho Nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Đồng chí Trịnh Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Mường Lát, cho biết: “Trong thực hiện CĐS, xã Mường Lát cũng gặp không ít khó khăn cả trên 3 yếu tố “hạ tầng số, con người và cơ chế, chính sách”. Tuy nhiên, không vì thế mà địa phương chùn bước. Với quyết tâm thực hiện, gặp khó khăn thì sẽ từng bước tháo gỡ. Xác định CĐS vì sự phát triển bền vững, xã đặt mục tiêu phấn đấu nằm trong tốp đầu các xã khu vực miền núi của tỉnh về CĐS”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan