Công an Thanh Hóa trốc tận “gốc rễ” băng nhóm Vi “Ngộ”: Bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm không khoan nhượng trước tội phạm có tổ chức

Ngày 07/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức “Mạnh gỗ”. Đây là đối tượng được xác định là “quân sư”, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” - trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm từng gieo rắc nỗi ám ảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Cùng với “Mạnh gỗ” nhiều đối tượng đàn em trong tổ chức tội phạm này cũng bị bắt giữ.

Ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi tức “Vi ngộ”.

Hành trình bóc gỡ băng nhóm tội phạm tinh vi

Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), ngày 07/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) sinh năm 1974; Trần Văn Quang, sinh năm 1991 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá; Lê Đình Trình, sinh năm 1981 trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Ngọc Đợi, sinh năm 1972 trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Vinh, sinh năm 1983 trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1974 trú tại Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Biên, sinh năm 1978 trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Dương Đình Sơn, sinh năm 1979 trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”...

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam). Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp “Mạnh gỗ” nhờ lo lót đưa tiền hối lộ cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ Kiểm lâm, Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) cùng đồng bọn.

Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm Kiểm lâm. Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Nguyễn Văn Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mai sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Sau đó Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định. Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng.

Trước đó, ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nỗ lực triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu. Băng nhóm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu hoạt động tinh vi, đã sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp, nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi “Vi ngộ” giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu các hoạt động phạm pháp. Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành “bình phong” che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: Trong mạng lưới tội phạm này, “Mạnh gỗ” với vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm “Vi ngộ”.

Qua quá trình điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do “Vi ngộ” cầm đầu, trong đó “Mạnh gỗ” giữ vai trò then chốt. Băng nhóm do “Vi ngộ” cầm đầu đã tổ chức các đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất cao, thường vượt xa mức lãi suất hợp pháp. Những khoản vay này nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày khiến nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm sử dụng các biện pháp khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa liên tục, gửi tin nhắn xúc phạm, hoặc công khai bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội, gây áp lực tâm lý nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình nạn nhân.

Hậu quả của các hành vi này là không ít gia đình tan vỡ, nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy đuổi. Một số trường hợp ghi nhận nạn nhân chọn cách trốn nợ rất tiêu cực để thoát khỏi áp lực nợ nần và sự đe dọa liên tục từ các đối tượng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Chỉ riêng Công ty Mạnh Tùng Petro - doanh nghiệp do “Vi ngộ” và “Mạnh gỗ” thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.

Những thủ đoạn trên không chỉ thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật mà còn cho thấy băng nhóm này đã cố tình “bành trướng” từ hoạt động xã hội đen sang thao túng kinh tế, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. “Được xem là “bộ não” của “Vi ngộ”, tất cả những hoạt động tội phạm của băng ổ nhóm trên đều được “Mạnh gỗ” đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, điều hành cùng “Vi ngộ” - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Cắt đứt nguồn tài chính bẩn, nhổ tận gốc rễ tội phạm

Việc bắt giữ “Mạnh gỗ” và trước đó là “Vi ngộ” cùng hàng loạt đối tượng trong tổ chức tội phạm trên là kết quả của sự kiên trì, mưu trí và quyết tâm không khoan nhượng đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cùng Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là chỉ huy, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, với mạng lưới quan hệ xã hội chằng chịt, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp để hợp thức hóa các hoạt động phi pháp, dòng tiền, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ.

Thế nhưng, bằng sự mưu trí, sắc bén trong nghiệp vụ và quyết tâm làm trong sạch địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân, Công an Thanh Hóa từng bước lần ra những mắt xích then chốt, bóc gỡ những lớp “vỏ bọc” dày đặc của các đối tượng. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, lực lượng trinh sát đã kiên trì ráp nối, thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ đường dây, buộc những kẻ cầm đầu và đồng phạm phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật.

Cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của “Mạnh gỗ” vào chiều 06/9/2025 được triển khai trong thế trận đồng bộ, với sự tham gia của hàng chục CBCS tinh nhuệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nghiệp vụ. Tại hai địa điểm số 91 và 93 Đại lộ Lê Lợi, nơi được xem là “ổ” của băng nhóm tội phạm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Những chứng cứ này không chỉ vạch trần hoạt động phạm tội có tổ chức, mà còn giúp Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra đối với các hành vi phạm tội về kinh tế, buôn lậu và che giấu nguồn thu bất hợp pháp để chúng phục vụ cho “tái đầu tư” vào hoạt động phạm tội.

Chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm “Vi ngộ” và bắt giữ “Mạnh gỗ” cùng hàng loạt đối tượng không chỉ là chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, thông tin về việc “Mạnh gỗ” và trước đó là “Vi ngộ” cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này sa lưới pháp luật đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp người dân Thanh Hóa. Dư luận đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc tấn công trấn áp mạnh đối với tội phạm, qua đó củng cố lại trạng thái bình yên cho cộng đồng. Một người dân tại phường Hạc Thành chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng nếu trên địa bàn tồn tại các băng nhóm tội phạm. Việc Công an bắt “Mạnh gỗ” và “Vi ngộ” cùng nhiều đối tượng tội phạm khác là tin vui lớn, giúp chúng tôi an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày”.

Không chỉ dư luận Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tại Thanh Hóa cũng hoan nghênh chiến công này của lực lượng Công an, khi các hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản từng gây áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh hợp pháp nay đã bị triệt phá. Một chủ doanh nghiệp địa phương cho biết: “Sự vào cuộc mạnh mẽ của Công an không chỉ bảo vệ người dân mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn, giúp những doanh nghiệp làm ăn chân chính chúng tôi thêm niềm tin, hy vọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội”.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm do “Vi ngộ” cầm đầu. Các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ của “Mạnh gỗ” và các đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để hỗ trợ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng Công an cam kết duy trì các biện pháp kiên quyết, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn sự hình thành và quyết liệt triệt xóa bất cứ hoạt động nào của các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Chuyên án này không chỉ gửi đi thông điệp cứng rắn đến các tổ chức tội phạm mà còn thể hiện quyết tâm “không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc” trong cuộc chiến chống tội phạm. Chiến công triệt phá băng nhóm tội phạm do “Vi ngộ” cầm đầu và bắt giữ “Mạnh gỗ” cùng các đối tượng khác là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Thanh Hóa trong sứ mệnh bảo vệ an ninh trật tự. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khẳng định vai trò như một “lá chắn thép” bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân, đồng thời giữ vững hình ảnh của mảnh đất Thanh Hóa anh hùng. Qua đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và an toàn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa