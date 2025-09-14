Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã Quan Sơn

Ngay sau đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Quan Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó chú trọng hoàn thiện các điều kiện, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Một buổi họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quan Sơn.

Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn, Lương Thị Hạnh, cho biết: "Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo toàn diện các mặt của công tác này. Trong đó tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp ủy. Thông qua đó, vừa duy trì kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên vừa phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tiêu cực, phát hiện, khắc phục yếu kém, sai sót. Đồng thời góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương".

Theo đó, Đảng ủy xã Quan Sơn đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT Đảng ủy. Đồng thời tổ chức xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT đảng ủy. Trong đó phân công rõ trách nhiệm cho các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa bàn để theo dõi, đôn đốc và tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy xã Quan Sơn cũng đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của UBKT đảng ủy. Trong đó, nêu rõ mối quan hệ công tác giữa UBKT đảng ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc và cơ quan chuyên môn khác. Qua đó tạo sự liên thông, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, Đảng ủy xã Quan Sơn đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025. Thông qua đó, nhằm chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành toàn diện vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Trong đó, đảng ủy xã kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, như: Công tác giải quyết thủ tục hành chính, quản lý bảo vệ, phát triển rừng...

Song song với chuẩn bị là làm tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT đảng ủy cũng như các điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi được kiện toàn, UBKT đảng ủy xã đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng ủy viên; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025.

Đến nay, bộ máy tổ chức của UBKT Đảng ủy xã Quan Sơn đã được kiện toàn với đội ngũ cán bộ vững vàng về năng lực, chuyên môn, giàu phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. UBKT Đảng ủy xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện giới thiệu, điều động, bổ nhiệm theo thẩm quyền. Tham gia công tác giám sát chuyên đề đối với cấp ủy chi bộ trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, xã về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy xã Quan Sơn đã tích cực, chủ động hướng dẫn UBKT ở các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động giám sát tình hình hoạt động của tổ chức bộ máy mới, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua đó chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức thực hiện các giải pháp, nhằm đảm bảo tổ chức, bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả...

Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn, Lương Thị Hạnh cho biết thêm: "Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, đến nay công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ xã đã đi vào nền nếp và ổn định. Thông qua đó nhằm tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng".

Bài và ảnh: Đồng Thành