Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 468 vụ, 1.039 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”.

Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 468 vụ, 1.039 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”.

Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ.

Có được kết quả trên, lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn cũng như cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để các tổ chức, cá nhân biết, cảnh giác phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự như các hiệu cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vi phạm pháp luật.

Quốc Hương

Tin liên quan:
  • Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”
    Bắt giữ 5 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”

    Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

  • Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”
    Bắt giữ 6 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”

    Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mới đây Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn huyện...

Từ khóa:

#Tín dụng đen #Tội phạm #hoạt động #đối tượng #Lực lượng công an #Bắt giữ #Khởi tố #Chính sách tài chính #Lực lượng chức năng #Vi phạm pháp luật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long