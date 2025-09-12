Bắt giữ, khởi tố hơn 1.000 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 468 vụ, 1.039 đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ.

Có được kết quả trên, lực lượng công an trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn cũng như cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để các tổ chức, cá nhân biết, cảnh giác phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự như các hiệu cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính vi phạm pháp luật.

Quốc Hương