Mậu Lâm tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Với quan điểm ”Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ngay khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Mậu Lâm đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là ưu tiên bố trí cán bộ, công chức (CBCC) có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác ở những lĩnh vực khó, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả”.

Người dân đến giao dịch tại TTPVHCC xã Mậu Lâm.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã Mậu Lâm, Trịnh Minh Lâm cho biết: Nhằm đảm bảo công tác cho CBCC, xã Mậu Lâm đã lập phương án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có đang còn sử dụng tốt để tránh lãng phí tài sản công, trong đó TTPVHCC được nâng cấp, sửa chữa khang trang đáp ứng nhu cầu phục người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, xã ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho trung tâm như hệ thống máy tính có kết nối internet, mạng trực tuyến, mạng LAN, cài đặt các phần mềm chuyên ngành, bàn ghế phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã bố trí CBCC phụ trách các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch tại TTPVHCC trực tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân. Ngoài ra TTPVHCC còn bố trí 1 máy vi tính tra cứu, công khai dịch vụ công trực tuyến và 1 cán bộ trực để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu các TTHC và nộp hồ sơ dịch vụ công; bố trí bàn riêng để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ người cao tuổi, người bị khuyết tật, phụ nữ mang thai. Trong khuôn viên làm việc còn bố trí niêm yết TTHC bằng mã QR để tra cứu và nộp hồ sơ một cách thuận tiện cho người dân. Duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về chuyển đổi số; hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Cầm cuốn sổ đỏ trên tay, ông Trịnh Văn Trung ở thôn Đồng Yên, chia sẻ: “TTPVHCC đặt ngay tại trung tâm xã rất thuận tiện cho người dân chúng tôi đến để giao dịch. Tuy khối lượng công việc nhiều, nhưng các CBCC ở đây luôn niềm nở, trách nhiệm, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ nguời dân đăng ký TTHC, cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Cổng dịch vụ công quốc gia VNeID. Vì vậy, chỉ sau 10 ngày tôi đã nhận được kết quả, sớm hơn 10 ngày so với quy định”.

Đổi mới lề lối làm việc từ mệnh lệnh hành chính sang hành chính phục vụ người dân, từ ngày 1/7 đến 4/9/2025, TTPVHCC xã Mậu Lâm đã tiếp nhận trực tuyến 665 hồ sơ TTHC, hầu hết các hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Bài và ảnh: Khắc Công