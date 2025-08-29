Để nông sản “tự kể chuyện mình”

Theo dòng chảy hiện đại, mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ đơn thuần là thành quả của lao động mà đó chính là một “sứ giả” mang trong mình câu chuyện về đất đai, khí hậu và văn hóa sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương. Do đó, ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp “kể được đúng câu chuyện của mình”, khẳng định được vị trí trên thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần thực hiện đăng ký QR Code cho sản phẩm để chuyển tải nội dung, quy trình sản xuất.

Cây vải Ngọc Hồ Gươm có nguồn gốc từ Nhật Bản và được Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp trồng tại huyện Ngọc Lặc cũ từ năm 2019. Từ năm 2023, cây vải Ngọc Hồ Gươm bắt đầu cho thu hoạch và được xuất khẩu tới nhiều thị trường khó tính, như: Nhật Bản, Vương quốc Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Hồng Kông... Đây là bước tiến vượt bậc khẳng định chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp xứ Thanh. Loại vải này có quả màu đỏ rực, cùi mọng, vị ngọt thanh mát. Điều làm nên sự khác biệt không chỉ nằm ở hương vị, mà là ở hành trình minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nhập khẩu của thị trường quốc tế. Mỗi quả vải không chỉ ngọt, mà còn có thể “kể” về xuất xứ, quá trình sinh trưởng, phát triển của mình thông qua dữ liệu mã số vùng trồng. Ông Lê Minh Châu, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm, cho biết: "Công ty đã áp dụng các quy trình kỹ thuật của tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP... Trong đó, việc ghi nhật ký sản xuất được thực hiện nghiêm. Nhờ vậy, chỉ cần quét mã QR thì mọi thông số về đất, nước, khí hậu, quy trình chăm sóc sẽ được thể hiện rõ. Những “câu chuyện sản xuất” ấy đã trở thành tấm hộ chiếu để vải Ngọc Hồ Gươm vươn xa trên thị trường”.

Là chủ một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp có thâm niên, uy tín trên thị trường, chị Tống Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần (phường Đông Tiến) đã và đang từng bước làm mới cách giới thiệu sản phẩm. Chị Hiền cho biết: "Thay vì mang sản phẩm đi trực tiếp giới thiệu, chào hàng thì những năm gần đây chúng tôi đã quảng bá sản phẩm trên trang web, fanpage của công ty. Tuy nhiên, cách giới thiệu ấy chỉ mang đến hình ảnh chứ chưa quảng bá được hết về sản phẩm. Do đó, thông qua nền tảng số, chúng tôi đã xây dựng “câu chuyện” cho từng sản phẩm. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR trên từng sản phẩm sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin chi tiết, như: nguồn gốc xuất xứ, vùng trồng, quy trình sản xuất đến sơ chế, chế biến... Qua đó, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng, thậm chí là các địa chỉ bán hàng theo chuỗi tiêu thụ của công ty”.

Được biết, thông qua việc minh bạch về sản phẩm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiền Nhuần đã xây dựng được hàng chục chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với các bếp ăn tập thể, hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi tháng công ty cung ứng cho thị trường khoảng 30 tấn rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm; tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động.

Hiện nay, cùng với quá trình số hóa trong nông nghiệp, các cơ quan liên quan của tỉnh đã xây dựng hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử, sử dụng QR Code để quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm. Theo đó, tính đến tháng 8/2025, toàn tỉnh hiện đã có 456 cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng tem truy xuất nguồn gốc. Trong đó có 252/456 (chiếm 55,26%) cơ sở có các sản phẩm OCOP của tỉnh được dán tem QR Code hoặc đã có mã số, mã vạch. Đồng thời, hằng năm, có gần 600.000 tem truy xuất nguồn gốc nông sản đã được cấp cho các đơn vị, chủ thể. Thông qua đó, các chủ thể sản xuất có thể đưa câu chuyện về sản phẩm vào quá trình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội: facebook, zalo, tiktok... và giúp người sản xuất kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Thông qua hệ thống minh bạch thông tin chỉ với thao tác quét mã, người tiêu dùng có thể tiếp cận với thế giới thông tin, câu chuyện riêng của từng sản phẩm đó.

Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng những vùng chuyên canh nông sản tập trung, trong đó có 1.125ha của 121 vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng. Thông qua QR Code, thương hiệu, bao bì sản phẩm, từ những nông sản thông thường đến những sản phẩm mới của xứ Thanh đang dần biết cách “tự kể chuyện mình”. Hành trình ấy đã và đang nhận được sự đầu tư, hỗ trợ tiếp sức của tỉnh và sự vào cuộc của người dân để từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại. Để mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ là những sản vật đơn thuần mà còn là “sứ giả văn hóa” mang theo câu chuyện, bản sắc, truyền thống của một vùng đất, con người và văn hóa địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hòa