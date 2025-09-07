Tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong hơn 2 tháng qua đã đi đúng quỹ đạo, đạt được những vấn đề lớn đặt ra. Tuy nhiên, một bộ máy mới rất khó để có thể vận hành trơn tru ngay lập tức.

Theo Nghị quyết số 268/NQ-CP của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục, đó là: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn. Nhìn chung, nguồn nhân lực ở cấp cơ sở hiện nay vừa thừa, vừa thiếu, vừa hạn chế về chất lượng chuyên môn lẫn kỹ năng công nghệ; nhiều vị trí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, một bộ phận Nhân dân, cán bộ, công chức vẫn chưa quen với cách thức vận hành mới.

Bên cạnh sự bất cập về con người, một vấn đề lớn nữa cần phải sớm tháo gỡ đó là cơ chế tài chính - ngân sách. Hiện cơ chế này chưa theo kịp mô hình mới trong khi địa bàn quản lý rộng hơn. Việc phân công nhiệm vụ chi ngân sách sau sắp xếp còn nhiều vướng mắc, một số nhiệm vụ được giao chưa thống nhất giữa các đơn vị.

Những khó khăn này phải được giải quyết nhanh chóng để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả. Vấn đề này được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách đây ít ngày, và ngay lập tức đã có sự phản ứng tích cực từ cơ quan chức năng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngày 6/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị việc điều chỉnh lương và các loại phụ cấp ngay trong tháng 9 này. Theo đó, đề xuất điều chỉnh 3 nhóm phụ cấp gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc thù. Liên quan đến điều chỉnh mức lương cơ sở, Bộ trưởng cho biết tới đây cần tổng kết Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, từ đó tính toán một chiến lược dài hơi cho cải cách tiền lương. Một nội dung nữa cũng sẽ được Bộ Nội vụ báo cáo Bộ Chính trị là việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, bởi hiện nay hệ thống vị trí việc làm đã có nhiều thay đổi so với trước đây.

Tài chính và con người là hai vấn đề rất lớn. Chỉ khi nào tài chính được thực hiện phù hợp, tương xứng và con người được sắp xếp hợp lý gắn với vị trí việc làm cụ thể thì mới phát huy được khả năng, cũng như ràng buộc trách nhiệm của cán bộ. Đề xuất, báo cáo của Bộ Nội vụ là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan chức năng nghiên cứu tháo gỡ, đảm bảo sự ổn định, thông suốt trong hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã.

Sự khẩn trương vào cuộc này đang đem lại một niềm tin rất lớn.

Tuệ Minh