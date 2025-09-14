Xã Hồ Vương quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã

Sáng 14/9, Đảng bộ xã Hồ Vương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có hơn 1.300 đảng viên trên địa bàn xã.

Đông đảo đại biểu và đảng viên tham dự hội nghị.

Xã Hồ Vương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nga Giáp, Nga Hải, Nga Thành và Nga Liên theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Hồ Vương có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 1.354 đảng viên.

Đồng chí Hàn Duy Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Vương phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hàn Duy Điều đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồ Vương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm năng, ý chí và khát vọng vươn lên của các tầng lớp Nhân dân. Tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Toàn Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Hồ Vương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ 2025-2030 xã Hồ Vương thống nhất thực hiện 11 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh. Đây là bước quan trọng để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh xã mới đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương.

Đây cũng là cơ sở để các đảng bộ, chi bộ, phòng, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch thực hiện phù hợp, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hòa