“Cú hích” đến trường

Năm học mới bắt đầu với liên tiếp tin vui. Chính thức từ năm học này học sinh được miễn học phí; và khả năng rất cao, không lâu nữa thu nhập của giáo viên sẽ tăng.

Trao đổi với báo chí trước năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Cách đây chưa lâu, khi thông tin Quốc hội ban hành nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được công bố rộng rãi, mẹ con bé Hà trong khu dân cư nơi tôi ở vẫn không tin được. Mẹ cháu sang mấy nhà hàng xóm hỏi đi hỏi lại cho chắc. Nhà bé Hà có 3 chị em sát tuổi nhau. Có lần mẹ cháu phàn nàn gánh nặng học tập của các con quá sức thu nhập của gia đình. Con bé Hà là chị cả có lần ý tứ với tôi rằng nó sẽ nghỉ học để phụ xe nước bán dạo cùng mẹ. Nhưng rồi hôm khai giảng năm học mới cách đây ít ngày tôi vẫn thấy nó đạp xe ngang qua nhà, cười tươi trong bộ đồng phục. Như vậy là nó vẫn đến trường.

Học phí không quá nhiều, nhưng một lúc cả ba chị em nó được miễn, thì gánh nặng tiền bạc không còn quá đè nặng lên xe nước đẩy của mẹ nó nữa. Bánh xe đến trường của chị em nó cũng không còn nặng chịch những vòng lăn, vừa đi vừa lo.

Và cũng mới cách đây vài hôm, một người em làm giáo viên điện hỏi tôi: Bác có biết khi nào thì bọn em được tăng lương không? Thấy Bộ trưởng nói mà mừng rơi nước mắt. Tôi chỉ dám nói rằng, một khi người có trách nhiệm đã nói thì không còn là chuyện đùa nữa. Sẽ sớm trở thành hiện thực thôi.

Trước đó nhiều lần đứa em bày tỏ với tôi ý định rẽ ngang nghề khác, dù nó là giáo viên có năng lực. Sức hấp dẫn từ thu nhập của nhiều ngành nghề khác khiến cho không ít giáo viên phân tâm, trong khi thu nhập chính thức từ nghề dạy học chưa thể đóng vai trò là “liều thuốc an thần” cho một bộ phận thầy cô ở thời điểm hiện tại.

Trong câu chuyện với đứa em, tôi thấy nó rất vui, dù rằng cả tôi và nó đều chưa thể khẳng định được chắc chắn khi nào thì con số trong tài khoản của nó sẽ thay đổi sau tiếng “tinh tinh” hàng tháng. Thu nhập tăng thêm chưa thể hiện thực ngay lúc này, nhưng tư tưởng của nó đã phần nào ổn định là điều hiện thực. Tôi nghĩ rằng điều đó xuất phát từ thực tế, không chỉ đứa em tôi, mà rất nhiều giáo viên khác đều chung tâm trạng, đó là thấy mình được quan tâm.

Khi những học sinh khó khăn đi học mà không còn quá nặng nề bởi tiền bạc, tin rằng đường đến trường sẽ trở nên ngắn lại. Khi những giáo viên đứng trên bục giảng không còn quá phân tâm vì cơm áo, thì tiếng giảng bài ắt sẽ lảnh lót, bay cao. Những chính sách nhân văn trong giáo dục liên quan đến “đồng tiền, bát gạo” chừng mực nào đó có thể xem như sự khoan thư, giảm áp lực cho việc dạy, việc học. Những “cú hích” tích cực ấy sẽ khiến chất lượng giáo dục thay đổi. Chúng ta tin vào điều đó.

Hạnh Nhiên