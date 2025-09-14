Không thắng trận thứ 4 liên tiếp, HLV Đông Á Thanh Hóa gửi lời "gan ruột" tới người hâm mộ

Thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2025/2026 không chỉ khiến Đông Á Thanh Hóa sớm dừng bước, mà còn nối dài chuỗi trận không thắng của HLV Choi Won-kwon lên con số 4. Trong phòng họp báo sau trận, vị HLV người Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng, thẳng thắn thừa nhận đội bóng thiếu sắc bén và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ xứ Thanh.

HLV Choi thất vọng khi chưa thể cùng Đông Á Thanh Hoá có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trận đấu tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2025/2026 giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai khép lại với thất bại 0-2 cho đội chủ sân Thanh Hóa. Dù có nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp 1, đặc biệt từ các pha dứt điểm cận thành của Nguyên Hoàng, Rimario hay Văn Thắng, song các chân sút áo vàng đều không thể đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất sắc bên phía HAGL.

Bước sang hiệp 2, Trần Gia Bảo và Cao Hoàng Minh lần lượt lập công, giúp đội bóng phố núi giành quyền đi tiếp.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Choi Won-kwon không giấu được sự thất vọng ở trận thứ 4 liên tiếp không thể giúp đội nhà giành thắng lợi: “Tôi không vui, thậm chí cảm thấy tức giận. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng không có bàn thắng. Nếu chúng tôi tận dụng được cơ hội, cục diện trận đấu chắc chắn sẽ khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa. Họ đã đến sân cổ vũ nhưng đội bóng lại không thể mang về một chiến thắng, điều đó khiến tôi rất áy náy.”

HLV người Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thắng lợi đầu tiên cùng đội bóng xứ Thanh.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng nhắc đến sự vắng mặt đáng tiếc của tiền đạo Ribamar: “Cậu ấy đang gặp chấn thương và CLB đã tạo điều kiện để cậu ấy sang Hàn Quốc điều trị. Đây là một tổn thất không nhỏ với chúng tôi, bởi sự thiếu vắng này ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tấn công của đội.”

Kết thúc phần trả lời, HLV Choi Won-kwon nhấn mạnh: “Ban huấn luyện và toàn đội sẽ phải quay lại làm việc nghiêm túc hơn nữa, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo gặp Hải Phòng tại V.League.”

HLV Hoàng Anh Gia Lai khen ngợi sự tự tin của các cầu thủ trẻ như Gia Bảo.

Ở chiều ngược lại, HLV Lê Quang Trãi của HAGL tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng trên sân Thanh Hóa. Hôm nay, chúng tôi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Gia Bảo, Minh Tâm. Họ đã thể hiện sự tự tin, thi đấu nhiệt huyết và đạt kết quả tốt. Những trận đấu như thế này chính là môi trường quý giá để các cầu thủ trẻ trưởng thành.”

Đội bóng xứ Thanh cần đứng dậy sau thất bại và hướng về trận đấu tiếp theo.

Với kết quả này, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục nối dài chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong khi HAGL giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2025/2026. Thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ trở lại đấu trường V.League vào ngày 20/9 tới khi tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà.

Hoàng Sơn