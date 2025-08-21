Ta đi trong muôn ánh sao vàng...

Đến thời điểm này, đa số các đảng bộ cấp trên cơ sở của Thanh Hóa đã hoàn thành đại hội, tạo nền tảng vững chắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên mảnh đất xứ Thanh anh hùng, “địa linh nhân kiệt”, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, trải qua 19 kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, mỗi kỳ đại hội Đảng đều để lại những dấu ấn đặc biệt, vừa khép lại một chặng đường và tiếp tục đặt nền móng, tiền đề mở ra một hành trình mới hiện thực hóa khát vọng Thanh Hóa cùng cả nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Xã Hoằng Tiến vững bước tiến vào kỷ nguyên mới với động lực mới, tâm thế mới. Trong ảnh: Một góc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Ảnh: Hoàng Đông

Trong những ngày đất trời đang chuyển mình sang thu, một dải vùng biên Quan Sơn vẫn đang sống cùng những rạo rực, hân hoan sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều băng zôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội vẫn được treo trang trọng. Hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫn phấp phới tung bay trên các ngả đường, nơi công sở, nhà văn hóa thôn, bản cho đến từng hộ gia đình. Dường như, đất và người nơi này muốn lưu lại thật lâu, ghi nhớ thật kỹ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc quan trọng của Đảng bộ xã nhà sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã vùng biên Quan Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trung Thượng và thị trấn Sơn Lư (cũ), với tổng diện tích tự nhiên 98,20km2, quy mô dân số 7.511 người, gồm các dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh cùng chung sống đoàn kết, gắn bó. Trên địa bàn hiện có 1 đảng bộ với 43 chi bộ trực thuộc và hơn 990 đảng viên. Trong bối cảnh cái cũ, cái mới đan xen, chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành với bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quan Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng và sự đồng thuận của Nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội để việc sáp nhập thực sự mở thêm không gian, dư địa phát triển hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng, công tác xây dựng văn kiện và tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên được Đảng ủy xã Quan Sơn đặc biệt quan tâm. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết đại hội vừa qua của cả xã Trung Thượng và thị trấn Sơn Lư (cũ), đồng thời nhận định sát thực tình hình và thực tiễn phát triển của địa phương, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Quan Sơn sau đó được gửi đến 43 chi bộ trực thuộc trong toàn xã để đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết và tham gia góp ý.

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Bí thư chi bộ khu phố 4 (xã Quan Sơn) cho biết: “Những ngày chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Sơn lần thứ I thực sự là ngày hội của tinh thần đoàn kết các dân tộc và ý chí vươn lên. Cán bộ, Đảng viên, quần chúng Nhân dân trong khu phố hăng hái, tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, tổng dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, khu dân cư, cơ quan; tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội... Các buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra vừa nghiêm túc vừa sôi nổi với nhiều ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Một điều có thể nhận thấy rõ là tâm trạng hào hứng, phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân trước những đổi thay và sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao vào tương lai phát triển của xã”.

Từ sự chuẩn bị chu đáo, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quan Sơn đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 238 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 đảng viên sinh hoạt ở 43 chi bộ trực thuộc. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển. Từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn đồng chí Lương Thị Hạnh phấn khởi, cho biết: “Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Quan Sơn đặt ra quyết tâm cao xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2030 về đích chương trình NTM. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tự lực, tự cường, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đón vận hội mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng quê hương Quan Sơn phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện thực hóa khát vọng cùng tỉnh Thanh Hóa và đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới".

Từ miền biên viễn Quan Sơn, chúng tôi theo những cung đường rợp cờ đỏ sao vàng tung bay đến với miền ven biển xứ Thanh. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước – kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, xã Hoằng Tiến đã hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8/2025). Ông Lê Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến nhấn mạnh: Sau khi vận hành và ổn định tổ chức bộ máy, xã Hoằng Tiến xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Hoằng Tiến là xã ven biển thuộc phía Đông Bắc của tỉnh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số của 4 xã: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường, Hoằng Yến. Sau sáp nhập, tổng diện tích tự nhiên của xã Hoằng Tiến là 23,79km2, 7.120 hộ, 29.687 người. Chảy qua địa phận xã là sông Lạch Trường và sông Cung, cùng dãy núi Linh Trường án ngữ đã quyện hòa, không chỉ tô điểm nên cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn là động lực tăng trưởng. Đặc biệt, xã có đường bờ biển dài 6,8km với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, ghi dấu ấn và từng bước “thăng hạng” trên bản đồ du lịch quốc gia. Đó là những tiềm năng, lợi thế, mở thêm không gian phát triển kinh tế - xã hội xã Hoằng Tiến ít nơi nào có được.

Giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh nhiều biến động, khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Yến, Hoằng Trường (cũ) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; phát huy, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 7,1%/năm. Chất lượng hoạt động du lịch được nâng cao, các loại hình dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, từng bước trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Tiến tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương phát triển bền vững, giàu đẹp, vững tin cùng tỉnh Thanh Hóa tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, trên cơ sở kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, dự báo thuận lợi và khó khăn, Đại hội đại biểu xã Hoằng Tiến lần thứ nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, trong đó, đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Đồng chí Lê Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến chia sẻ: “Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của xã Hoằng Tiến sau sáp nhập. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Tiến sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu trở thành phường trước năm 2035”.

Mùa thu này, cùng với cả nước, trên mảnh đất xứ Thanh rợp bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới tung bay. Giai điệu hào hùng của bản Quốc ca, Quốc tế ca vang lên với niềm xúc động, thiêng liêng vô cùng. Trong không gian đại hội trang trọng, các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng, mang tính định hướng chiến lược cho cả giai đoạn 5 năm tới là minh chứng hùng hồn, sinh động cho tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đưa quê hương, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Trần Thùy