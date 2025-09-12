Giải quyết đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của người dân

Tổ chức tốt công tác tiếp dân là biểu hiện cụ thể quan điểm “dân là gốc” của Đảng và Nhà nước ta, góp phần phát huy bản chất Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhận thức sâu sắc quan điểm ấy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã và đang tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) nhằm giải quyết đúng trúng tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2023, thực hiện Dự án khu dân cư An Lộc thuộc phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), UBND TP Thanh Hóa trước đây đã thu hồi 106,5m2 đất của bà Nguyễn Thị Thuận (đã chết), là mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Hậu ở số nhà 33/140 Lê Lai, phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) nhưng bồi thường là đất nông nghiệp. Cho rằng việc bồi thường là không đúng, bà Hậu đã khiếu nại và yêu cầu được bồi thường đất ở cho gia đình bà. Trường hợp không được bồi thường bằng đất ở thì đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí cho gia đình bà được mua 1 suất đất tái định cư không thông qua đấu giá để ổn định cuộc sống, vì gia đình bà không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường Đông Sơn. Nội dung khiếu nại của bà Hậu đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trước đây giải quyết lần đầu vào ngày 18/6/2024. Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố, bà Hậu tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Với tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, ngày 23/7/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh xác minh khiếu nại của bà Hậu. Trên cơ sở kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh và căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 14/10/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hậu.

Căn cứ Khoản 4, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định: “Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND cấp tỉnh quy định”; Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Thanh Hóa trước đây hướng dẫn về trình tự, thủ tục mua đất tái định cư không thông qua đấu giá để bà Hậu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết thấu tình đạt lý các nội dung khiếu nại, bà Hậu đã gửi thư cảm ơn UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Trong thư bà viết: “Sau thời gian không lâu, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đến ngày 14/10/2024 gia đình tôi đã nhận được quyết định của UBND tỉnh cho mua 1 suất đất ở tái định cư không thông qua đấu giá đất. Tôi nhận thấy rằng, quyết định của UBND tỉnh là minh bạch, khách quan, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng chính đáng cho gia đình tôi"....

Trường hợp của bà Hậu là một trong rất nhiều vụ việc KNTC đã được Chủ tịch UBND tỉnh và chính quyền các cấp, các ngành giải quyết trong thời gian qua, đem lại niềm tin cho Nhân dân. Giai đoạn 2014-2024 trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm. Từ việc thực hiện các dự án có thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện công tác quản lý về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công dân, dẫn đến phát sinh nhiều đơn, thư KNTC. Cùng với đó là các nội dung KNTC liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, những hành vi vi phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng...

Để triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 106 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC", Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC”.

Cùng với việc tiếp công dân, các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh còn làm tốt công tác dân vận, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền để công dân hiểu đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp còn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ; tăng cường đối thoại với Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Với tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, từ năm 2014 đến 2024 các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp 122.439 lượt, với 142.513 người được tiếp, KNTC, phản ánh, kiến nghị 117.664 vụ việc. Cụ thể, cán bộ tiếp thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, trụ sở tiếp công dân cấp huyện trước đây và ở các xã, phường là 79.163 lượt, với 86.458 người được tiếp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp công dân định kỳ và ủy quyền tiếp 43.276 lượt, với 56.055 người được tiếp. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp 1.107 lượt, với 8.770 người được tiếp. Về số đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân các cấp trong tỉnh là 1.162 đoàn, với 11.944 người được tiếp, tương ứng với 1.161 vụ việc.

Nhằm giải quyết đúng, trúng tâm tư nguyện vọng của người dân, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 116.569/116.569 đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó có 100.742 đơn, thư đủ điều kiện xử lý, tương ứng với 84.841 vụ việc; lưu 15.827 đơn, thư không đủ điều kiện xử lý. Thông qua việc phân loại đơn, thư, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã thụ lý, giải quyết 68.749 đơn, thư thuộc thẩm quyền. Đối với số đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, hướng dẫn công dân gửi đơn, thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở các cấp, các ngành đã đạt được những kết quả quan trọng. Đáng ghi nhận là các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Trong giải quyết KNTC từng cấp, từng ngành đã nghiên cứu, linh hoạt áp dụng quy định của pháp luật để đưa ra biện pháp xử lý thấu tình, đạt lý. Nhiều vụ đông người, phức tạp, kéo dài đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh thành “điểm nóng”, nhất là các vụ việc có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, tâm lý của công dân luôn đặt kỳ vọng được lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp. Vì vậy, khi được người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, đối thoại, trả lời và có ý kiến chỉ đạo thì công dân yên tâm, tin tưởng, giảm bức xúc, chấm dứt KNTC kéo dài, vượt cấp. Điều đó đã và đang góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Bài và ảnh: Hòa Bình