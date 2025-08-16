“Cùng Việt Nam tiến bước”: Hàng nghìn bước chân đồng lòng tại điểm cầu Thanh Hóa

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân, sáng 16/8, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.121/3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Tại Thanh Hóa, đúng 6 giờ sáng, chương trình diễn ra sôi nổi tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành).

Khoảnh khắc toàn thể người dân tham dự cùng đặt tay lên ngực, thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm mở đầu chương trình.

Mặc dù trời mưa nhưng sự kiện vẫn thu hút hàng nghìn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ thể thao cùng đông đảo Nhân dân tham dự.

Hàng nghìn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Thanh Hóa đồng loạt bước những bước chân đầu tiên trong chương trình.

Bà Nguyễn Thị Lan (phường Hàm Rồng) chia sẻ: “Được tham gia sự kiện ý nghĩa này, tôi cảm thấy rất tự hào. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là sự góp sức nhỏ bé để lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.”

Sự kiện thu hút sự tham gia nhiệt tình của tất cả các lứa tuổi, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ.

Những bước chân rộn ràng, hòa cùng không khí ngày hội lớn trên Quảng trường Lam Sơn.

Anh Lê Văn Dũng (phường Hạc Thành) hào hứng chia sẻ: “Dù trời có mưa nhưng gia đình tôi vẫn cùng mọi người tham gia sự kiện này. Với tôi, đây vừa là dịp để mọi người dân gặp gỡ, gắn kết, vừa là cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mỗi người dân Việt Nam".

Người dân Thanh Hóa hào hứng check-in lưu lại kỷ niệm sau hành trình đi bộ tại Quảng trường Lam Sơn.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính.

“Cùng Việt Nam tiến bước" tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân thêm khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam; lan tỏa niềm tin, tự hào cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), thúc đẩy phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phương Đỗ