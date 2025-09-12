Nghi Sơn xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ

Phường Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hải Thượng và 2 xã Hải Hà, Nghi Sơn. Sau sáp nhập phường có 21 thôn, tổ dân phố và hơn 32.900 người. Sau hơn 2 tháng kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã tập trung ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống người dân, đặt nền móng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn viên, thanh niên phường Nghi Sơn hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC tại Trung tâm PVHCC phường.

Được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường hướng dẫn và cập nhật thủ tục công chứng hồ sơ sinh viên đại học cho con trai, chị Nguyễn Thị Phương, ở phố Ngọc Sơn, chia sẻ: "Tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo của các cháu đoàn viên, thanh niên và cán bộ phụ trách. Nếu không có sự hướng dẫn tận tình ấy, có lẽ còn lâu tôi mới hoàn thiện được các thủ tục hành chính (TTHC). Việc tiếp nhận và giải quyết nhanh vừa tiết kiệm thời gian cho người dân, vừa tạo mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền với người dân".

Theo Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Nghi Sơn Nguyễn Văn Hoàn, để tạo niềm tin và sự hài lòng cho người dân đối với chính quyền, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các phòng, ban rà soát quy trình giải quyết TTHC ngay từ đầu khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, với mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các TTHC, trình tự giải quyết được niêm yết rõ ràng, có gắn mã QR để người dân thuận tiện tra cứu và thực hiện khi đến thực hiện giao dịch tại Trung tâm PVHCC của phường.

Cùng với việc đầu tư trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ (hệ thống thông tin, dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ) đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ ở các phòng, ban tham gia hỗ trợ kê khai, soạn thảo, kiểm tra hồ sơ theo quy định pháp lý; tư vấn, giải đáp vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, xây dựng..., giúp người dân, doanh nghiệp hoàn thiện TTHC nhanh chóng, chính xác. Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Yêu cầu cán bộ nghiên cứu kỹ tài liệu, văn bản liên quan; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng sử dụng hệ thống, nhằm xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, tránh gây khó khăn cho người dân.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận 1.408 hồ sơ, đã giải quyết 1.213 hồ sơ (đúng hạn và trước hạn), tạo tâm lý yên tâm, hài lòng của người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công hiện đại.

Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, con người đảm bảo hoạt động thông suốt tại Trung tâm PVHCC, phường Nghi Sơn xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, dự án trọng điểm, mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi sắp xếp. Phấn đấu cuối năm 2025 tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,5%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm. Thực hiện có hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp về phân cấp, phân quyền; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bố nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Sơn, Đinh Văn Minh, cho biết: Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc thực hiện 2 khâu đột phá về cải cách hành chính, phường tiếp tục xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ và về ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Đảng bộ phường Nghi Sơn cũng sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, Nhân dân quan tâm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2030 Nghi Sơn trở thành phường công nghiệp hiện đại.

Bài và ảnh: Hoài Linh