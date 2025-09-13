Những chiếc xe đậu đỗ vô ý

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Hàng xóm vội vã chạy ra đàm phán với lái xe vừa đậu trước nhà chờ con tan học từ một nhà hàng xóm khác: “Nhà chú sắp có khách, cháu đậu xe gọn lại”. Mặc kệ, lái xe kéo cửa kính lên tiếp tục nghe nhạc như không có việc gì.

Hàng xóm vội vã chạy ra đàm phán với lái xe vừa đậu trước nhà chờ con tan học từ một nhà hàng xóm khác: “Nhà chú sắp có khách, cháu đậu xe gọn lại”. Mặc kệ, lái xe kéo cửa kính lên tiếp tục nghe nhạc như không có việc gì.

Hàng xóm nhà tôi bất lực bước vào nhà và dường như không chịu được việc tài xế ứng xử vô lễ, ông lại ra đề nghị thêm lần nữa. Vẫn vẻ mặt khinh khỉnh, lái xe nói: “Con tôi sắp ra rồi!”. “Nhưng mà khách nhà bác sắp đến, đường nhỏ, cháu đậu như thế này xe khác không đi được”, hàng xóm nhà tôi nói. Cuộc trao đổi kết thúc bằng việc tài xế đóng cửa xe, bỏ đi, còn hàng xóm nhà tôi bất lực.

Tôi không bất ngờ với việc ứng xử của người lái xe đi đón con kia. Trên những diễn đàn của cộng đồng lái xe mà tôi tham gia không thiếu những tình huống như vậy. Liên tục có tài khoản đăng thông tin tìm chủ nhân những chiếc xe đậu vô ý trước cổng nhà, cửa hàng ngăn cản việc lưu thông của phương tiện khác. Có cả những chiếc xe cố tình đậu cản đường vào các khu chức năng, kho nhập thuốc ở bệnh viện hay những con ngõ độc đạo vào khu dân cư. Những chiếc xe đậu đỗ như thế có thể làm cản trở việc cấp cứu bệnh nhân ở bệnh viện, phương tiện không thể ra vào các khu dân cư được khi có tình huống khẩn cấp.

Nhiều con phố ở những phường trung tâm của tỉnh vốn đã chật hẹp, thêm những chiếc xe đậu đỗ tùy tiện, thiếu ý thức càng khiến cho cảm giác không gian của phố bị thu hẹp đi rất nhiều. Chiếc xe đỗ vô ý trên phố có thể mươi mười lăm phút, nhưng cũng có thể vô thời hạn. Có những chiếc xe còn được trùm bạt kín cho thấy chủ nhân đã công khai biến khu vực giao thông công cộng thành bãi đỗ xe dài hạn.

Đằng sau mỗi chiếc xe đậu đỗ vô ý là sự thiếu ý thức của người lái xe. Ở những nơi không có biển cấm đỗ xe, không có nghĩa lái xe được chiếm dụng cho riêng mình. Một đô thị ngày càng nhiều xe hơn thì mỗi người lái xe phải có sự nhường nhịn, biết nghĩ cho người khác là điều rất quan trọng để bức tranh giao thông không trở nên phức tạp hơn.

Hạnh Nhiên

