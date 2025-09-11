Tập huấn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng bệnh khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 11/9, Sở Y tế tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng bệnh cho cán bộ thuộc các xã, phường, trạm y tế trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 166 điểm cầu UBND các xã, phường trong tỉnh.

Báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giới thiệu, phổ biến các vấn đề cốt lõi về vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu, phổ biến các vấn đề cốt lõi về vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc tiếp nhận nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền theo lĩnh vực địa phương quản lý; cập nhật một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng bệnh; việc xác định mức độ khuyết tật tại các văn bản quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của|Chính phủ; Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ.

Đồng thời các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực phòng bệnh; quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực bảo trợ xã hội tại địa phương.

Tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng bệnh trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tiếp thu một số vấn đề còn khó khăn về quy định, thể chế cần tiếp tục điều chỉnh để báo cáo cấp thẩm quyền Trung ương, địa phương tháo gỡ, giải quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý nhà nước về y tế tại địa bàn cần hỗ trợ, hướng dẫn thì liên hệ với các cán bộ đầu mối thuộc Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, các phòng chức năng và lãnh đạo SởY tế để được hỗ trợ và có biện pháp tháo gỡ...

Tô Hà