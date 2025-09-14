Chính trực và khiêm nhường

Là một trong “Tứ đại chiến tướng” của Việt Nam, tên tuổi của đại tướng Lê Trọng Tấn thậm chí còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia, với danh xưng “Zhukov của Việt Nam”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đánh giá tướng Tấn là “người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết”. Với đồng chí, đồng đội, ông được đánh giá là nhà quân sự tài năng, cương trực, quyết đoán, một vị tướng suốt đời giữ trọn được đạo làm tướng theo đúng lời dạy của Bác Hồ: “Trí - dũng - nhân - tín - liêm - trung”.

Hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống tiện nghi sau khi kết thúc 2 cuộc kháng chiến, thế nhưng ngược lại, “vị tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam” ấy trở về cuộc sống đời thường với tất cả sự khiêm nhường, giản dị. Ông 3 lần trả lại căn biệt thự được Nhà nước cấp, sống giản tiện ở căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m2 cho đến cuối đời. Tiến sĩ Hóa học Lê Đông Hải, con trai đại tướng từng kể trên báo Công an Nhân dân: “Cả một đời cha tôi, không để lại một chút tài sản, nhà cửa, đất đai nào, vì ông cụ chưa bao giờ nhận cho mình nhà riêng, đất riêng. Nhưng cha tôi đã để lại một sự nghiệp rất to lớn và đạo lý làm người để cho con cháu đời đời noi theo”.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỷ niệm 111 năm ngày sinh đại tướng Lê Trọng Tấn, và cũng tròn 20 năm bộ phim tài liệu 5 tập Lê Trọng Tấn - Vị tướng của những chiến trường nóng bỏng (phim tài liệu 5 tập do Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh sản xuất, 2005) được phát hành. Trong âm hưởng của những ngày mùa thu lịch sử cùng hiệu ứng của những tác phẩm điện ảnh cách mạng, dành thời gian xem lại những thước phim về vị tướng tài ba, lỗi lạc với đời tư rất đỗi bình dị, khiêm nhường này, cũng là một sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực, nhất là với thế hệ trẻ. Để qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thêm trân trọng lịch sử, trân trọng phẩm chất của một người như bao người Việt Nam chính trực, trung hậu, nghĩa tình, từ đó nêu cao ý thức tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh với lối sống thực dụng, cơ hội, ham muốn quyền lực và vật chất.

Nguyên Phong