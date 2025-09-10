Kho bạc Nhà nước khẳng định đảm bảo 100% cấp xã chi lương trước 15/9

Đến ngày 9/9, trong số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản và 1.225 đơn vị chưa thực hiện chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân làm việc với các sở, ngành và phường, xã. (Ảnh: KBNN/Vietnam+)

Ngày 10/9, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công điện khẩn số 12/CĐ-KBNN yêu cầu các khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị cấp xã, đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9.

Công điện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 9/9 về tình hình chi lương, trong tổng số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, hiện vẫn còn 475 đơn vị (chiếm 0,85%) chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có tới 1.225 đơn vị (chiếm 2,33%) chưa thực hiện chi lương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên và đảm bảo thời hạn đã cam kết, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương. Các phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch trực thuộc Kho bạc Nhà nước cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã để hỗ trợ, hướng dẫn và chi lương kịp thời. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9/2025.

Về xử lý các trường hợp đặc biệt, Công điện nêu rõ đối với các đơn vị chưa được giao dự toán ngân sách hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực phải phối hợp với Sở Tài chính địa phương. Hai bên sẽ cùng báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo không một trường hợp nào bị chậm trễ do vướng mắc về thủ tục hành chính hoặc thiếu nhân sự.

Công điện cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước các khu vực báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị cấp xã theo hướng dẫn (tại Công văn số 9156/KBNN-CSPC ngày 5/8/2025). Việc báo cáo này nhằm tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Tài chính, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý tài chính công./.

