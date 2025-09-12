Hoa thiên lý mở lối làm giàu

Xã Công Chính hiện có 40ha trồng hoa thiên lý, nhiều nhất là ở thôn Yên Bình với 20ha. Trong đó xã có 12ha đã đạt chứng nhận VietGAP. Dù “bén duyên” với mảnh đất Công Chính chỉ vài năm gần đây, nhưng cây hoa thiên lý đã và đang giúp nông dân địa phương nâng cao thu nhập.

Mô hình trồng hoa thiên lý được nhân rộng tại thôn Yên Bình, xã Công Chính.

Anh Nguyễn Trọng Diện ở thôn Yên Bình là người đầu tiên mang cây thiên lý về trồng thử nghiệm vào năm 2018. Sau vụ đầu tiên thắng lợi thì dịch COVID-19 ập đến khiến việc tiêu thụ bị ảnh hưởng. Đến năm 2023, khi dịch được kiểm soát anh quyết định mở rộng diện tích trồng lên 2ha. Hiện nay, mỗi năm anh thu hoạch được khoảng 30 tấn hoa thiên lý, với giá bán trung bình từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi năm anh thu về gần 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 12 - 15 lao động tại địa phương.

“Trồng hoa thiên lý không cần quá nhiều vốn, chỉ cần khoảng 100 triệu đồng xây dựng cột bê tông, dây làm giàn, mua cây giống, vun luống đất là có thể sở hữu vườn hoa thiên lý khoảng 1ha. Thu nhập từ cây hoa thiên lý gấp 20 lần so với trồng lúa”, anh Diện cho biết.

Đến thăm vườn của gia đình anh Đỗ Văn Dương ở thôn Yên Bình đúng lúc vợ chồng anh đang tất bật thu hoạch hoa thiên lý để kịp giao cho thương lái đã đặt trước. Theo anh Dương, cây hoa thiên lý rất dễ trồng, phát triển khỏe, ít sâu bệnh và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Chỉ cần làm luống cao, thoát nước tốt để tránh úng rễ, dựng giàn chắc chắn và làm cỏ là đủ cho cây sinh trưởng tốt. Sau khi gieo trồng khoảng 3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Năng suất kéo dài trong nhiều tháng nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Thương lái thu mua ngay tại ruộng, không cần vận chuyển xa. Thậm chí, vào thời điểm đầu vụ hoặc cao điểm, mỗi kg hoa có giá lên tới 50.000 đồng.

“Thiên lý thực sự là loại cây trồng giúp nông dân của xã cải thiện kinh tế. Năm 2024, trừ mọi chi phí, hơn 1ha trồng hoa thiên lý đã mang về cho gia đình tôi hơn 500 triệu đồng. Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên cây bị ảnh hưởng nhiều, những tháng gần đây thu nhập giảm sút, nhưng ước tính đến nay cũng đã thu gần 300 triệu đồng. Gia đình dự tính mở rộng thêm 1ha nữa ở vùng đất khác”, anh Dương cho biết.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng hoa thiên lý, không chỉ thôn Yên Bình, nhiều hộ dân các thôn khác của xã Công Chính đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Thôn Thái Sơn có 258 hộ dân thì có tới hơn 100 hộ trồng hoa thiên lý. Tuy diện tích trồng chưa nhiều như tại thôn Yên Bình nhưng theo người dân nơi đây hoa thiên lý thực sự là cây trồng phù hợp.

“Thấy bà con thôn Yên Bình trồng hoa thiên lý cho thu nhập cao, vợ chồng tôi cũng đến học hỏi và trồng. Trồng hoa này dễ, không tốn công, không cần thuốc. Có hôm tôi hái được 40 - 50kg, ngày nào cũng thu bạc triệu. Chỉ vất vả là cần dậy sớm thu hái và huy động thêm nhiều lao động mới có thể làm kịp”, chị Nguyễn Thị Phương ở thôn Thái Sơn chia sẻ.

Cầm trên tay những nụ hoa chúm chím màu vàng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Công Bình (xã Công Chính) Nguyễn Hữu Thủy chia sẻ: “Cái hay của hoa thiên lý là trồng một lần có thể thu hái liên tục trong 5 năm mới phải trồng thay thế. Người già, em nhỏ cũng có thể tham gia thu hái và việc chăm sóc cũng giản tiện hơn rất nhiều so với các loại cây trồng khác. Với 40ha hoa thiên lý đang tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. HTX sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, đường nội đồng nhằm mở rộng diện tích và nâng cao hiệu quả sản xuất”.

Đất đã “đơm hoa kết trái” với cây hoa thiên lý, mở ra một mô hình kinh tế mới trong phát triển nông nghiệp tại xã Công Chính, hứa hẹn một tương lai rộng mở cho bà con nơi đây, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Chủ tịch UBND xã Công Chính Nguyễn Trung Kiên cho biết: Những năm gần đây, xã Công Chính đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, mà điển hình là trồng hoa thiên lý. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả để làm cơ sở nhân rộng loài cây này”.

Bài và ảnh: Anh Tuân