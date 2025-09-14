Khởi tố đối tượng trốn thuế gây thất thoát ngân sách Nhà nước trên 11 tỷ đồng

Ngày 13/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Thủy.

Trước đó, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy... nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thiện (CTV)