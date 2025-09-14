Tô thắm truyền thống Đoàn Không quân Yên Thế

Ngày 4/8/1965, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Không quân 923 với tên gọi Đoàn Không quân Yên Thế thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Đây là trung đoàn không quân tiêm kích thứ hai của quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 60 năm chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, Trung đoàn 923 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân trong một buổi huấn luyện. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Trung đoàn đóng quân trên địa bàn xã Sao Vàng, là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời trên đất liền, trên biển, đảo khu vực được giao từ vĩ tuyến 18 trở ra đến cực Bắc của Tổ quốc, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc bộ, Bắc Biển Đông... Đồng thời, tham gia quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Sư đoàn, Quân chủng và Bộ Quốc phòng giao.

Với đặc thù của đơn vị có địa bàn đóng quân phân tán, nhiều đơn vị nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nên công tác chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị gặp nhiều khó khăn. Yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay đặt ra ngày càng cao, nhất là hoạt động bay đòi hỏi đơn vị phải tập trung cao độ cả về thời gian và lực lượng để tránh xảy ra các sai sót, bất trắc. Máy bay, thiết bị khí tài đã qua nhiều năm sử dụng, dễ phát sinh hỏng hóc. Hệ thống doanh trại của đơn vị đang trong lộ trình xây dựng, chưa hoàn thiện. Khắc phục mọi khó khăn, Trung đoàn 923 - Đoàn Không quân Yên Thế anh hùng đã có những bước tiến vững vàng, thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Từ một trung đoàn không quân tiêm kích phòng không, chủ yếu sử dụng máy bay MiG-17, phát triển thành một trung đoàn không quân tiêm kích bom đầu tiên của không quân Việt Nam với máy bay Su-22 và ngày nay trở thành một trung đoàn không quân tiêm kích đa năng với trang bị khí tài hiện đại nhất của Quân chủng Phòng không - Không quân là máy bay Su-30MK2. Những năm gần đây, đội ngũ phi công, máy bay của trung đoàn luôn là lực lượng chính, trực tiếp tham gia bay biểu diễn chào mừng các sự kiện quan trọng như: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (2022, 2024); Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Trung đoàn ngoài nhiệm vụ thường xuyên còn được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Quân chủng, Thủ trưởng Sư đoàn giao cho nhiệm vụ đổi mới công tác huấn luyện đáp ứng tình hình thực tiễn đòi hỏi đặt ra bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới trong mọi tình huống. Trung đoàn đã thường xuyên nghiên cứu nắm chắc các thủ đoạn chiến thuật của các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới, nhất là sử dụng lực lượng phòng không, không quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới của Tổ quốc. Hằng năm đều chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bay bắn, ném bom đạn thật trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng sử dụng vũ khí, khí tài cho đội ngũ cán bộ, phi công và nhân viên kỹ thuật.

Đơn vị thường xuyên quán triệt và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ thường xuyên cũng như các đợt cao điểm. Tích cực tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, luyện tập xử lý các tình huống tác chiến phòng không cho các lực lượng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 100% các thành phần lực lượng làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ thuần thục các phương án, xử lý tốt các tình huống.

Công tác huấn luyện mặt đất được thực hiện theo kế hoạch, tập trung quán triệt nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự hàng năm; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện.

Biên đội máy bay Su-30MKII của Trung đoàn 923 tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 đã về căn cứ an toàn.

Trong những năm vừa qua, trung đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức XDNTM“,”Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau“; hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua:”Quân đội cùng cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Trung đoàn đã phối hợp với địa phương trong cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa ở các khu vực dân cư, tổ chức giáo dục về sức khỏe, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn đóng quân và các xã thuộc huyện Thọ Xuân cũ. Đồng thời ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách Nhân dân gặp khó khăn. Giúp đỡ các địa phương tham gia lao động làm đường, các công trình phúc lợi, xây dựng nhà chính sách, nhà tình nghĩa, tham gia tu sửa nghĩa trang trên địa bàn, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, làm mới đường giao thông liên thôn...

Đại tá Đỗ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 923, cho biết: “Nhận thấy được trách nhiệm và vinh dự lớn lao của mình, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn không sợ hy sinh, gian khổ, không tiếc mồ hôi xương máu, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã vượt qua khó khăn, thử thách rèn luyện trưởng thành nhanh chóng, chiến đấu lập công xuất sắc. Kế thừa và phát huy truyền thống Đoàn Không quân Yên Thế anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, lập công xuất sắc, quyết tâm xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan