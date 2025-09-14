Cổ vũ thượng tôn pháp luật

Thông tin từ Tập đoàn Vingroup cho biết, chỉ 2 ngày sau khi tập đoàn này khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng về việc 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng, đã có 65 kênh xóa, gỡ 120 clip; 11 kênh lên tiếng xin lỗi vì đưa tin sai sự thật.

Bên cạnh động thái gỡ bỏ các video hoặc đăng tải video xin lỗi, đính chính, một số chủ kênh còn gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Thời gian qua có rất nhiều tài khoản trên không gian mạng đã có hành vi lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Trong đó có những người cố tình, nhưng cũng rất nhiều người “té nước theo mưa”, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, bình luận một cách quy chụp, không khách quan, khiến cho nhiều tổ chức, cá nhân rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi.

Từng có một chủ trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ bị các “anh hùng bàn phím” vu vạ dùng hóa chất không thân thiện trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi khiến sản phẩm của anh bị người tiêu dùng quay lưng.

Anh xin tư vấn từ nhiều người về cách ứng xử, và gần như đều được góp ý là nên im lặng. Mình ở ngoài sáng, họ nấp trong tối, biết đâu mà chống đỡ. Lờ đi vẫn là thượng sách.

Còn có những người bị cắt ghép hình ảnh, ngụy tạo thông tin nhạy cảm phát tán lên mạng xã hội khiến người thân nghi kỵ, cuộc sống gia đình tan vỡ. Người thì bị vu nhận hối lộ, lạm quyền... nhưng cơ bản không biết phải phản kháng thế nào hoặc là cũng không muốn làm to chuyện sợ càng gây chú ý cho dư luận.

Nhìn chung, tâm lý của rất nhiều người là thường chọn cách im lặng để hy vọng một giải pháp hòa bình đơn phương. Hệ quả của việc im lặng là “cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng”, những kẻ giấu mặt trên không gian mạng càng tiếp tục làm quá lên. Chính chủ trang trại từng là nạn nhân của thông tin sai lệch trên mạng sau đó đã thừa nhận mình sai lầm. Khi ấy nếu anh dũng cảm thu thập thông tin, củng cố chứng cứ trình báo cơ quan chức năng thay cho việc chọn cách im lặng như nhiều người góp ý, thì có thể anh đã không phải chịu nhiều thiệt thòi, uất ức đến thế. Sự thụ động, phản ứng yếu ớt ấy vô tình làm cho pháp luật bị xem nhẹ, cái ác, cái xấu càng nổi lên.

Việc Tập đoàn Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận, không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật. Việc làm ấy khích lệ chúng ta hãy dũng cảm hơn, đấu tranh mạnh mẽ với vấn nạn tin giả.

Tuệ Minh