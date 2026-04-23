Đặc sắc Hội thi cỗ chay tiến vua tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026 (xã Xuân Lập), Hội thi làm cỗ chay tiến vuadiễn ra vào sáng ngày 23/4 là một trong những điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Không chỉ tái hiện nét đẹp ẩm thực truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ cúng, hội thi còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của vùng đất giàu trầm tích lịch sử.

Ngay từ sáng sớm, không gian khu vực tổ chức hội thi đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Các đội thi gồm các làng văn hóa: Phú Vinh, Thọ Long, Đại Thắng, Phú Xá, Vũ Thượng, Vũ Hạ, Trung Lập mang theo những nguyên liệu quen thuộc của làng quê như đậu phụ, nấm, rau củ, gạo nếp... để chế biến thành những mâm cỗ chay dâng lên bậc tiền nhân.

Mỗi đội thi đều có sự chuẩn bị công phu, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến cách chế biến, trình bày, thể hiện sự thành kính và tôn nghiêm đối với vị Vua đã có công lớn trong lịch sử dân tộc.

Những mâm cỗ được sắp đặt hài hòa, cân đối với đủ các món như xôi, giò chay, nem chay, rau củ, bánh lá răng bừa, các món xào, hấp... được tạo hình đẹp mắt, tinh tế.

Nhiều đội thi còn sáng tạo trong cách trình bày, tái hiện các tích xưa, câu chuyện lịch sử gắn với triều đại của vua Lê Đại Hành, tạo nên những “tác phẩm ẩm thực” giàu ý nghĩa.

Không chỉ là cuộc thi tài khéo léo, Hội thi cỗ chay tiến vua còn là dịp để cộng đồng cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua từng mâm cỗ, người xem có thể cảm nhận rõ nét sự gắn kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết và lòng tự hào về quê hương, nguồn cội. Các thế hệ người dân cùng tham gia, từ các cụ cao niên đến lớp trẻ, tạo nên sự tiếp nối tự nhiên trong việc bảo tồn nét đẹp văn hóa dân gian.

Video: Đặc sắc Hội thi làm cỗ chay tiến Vua.

Ban giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, đánh giá các đội thi dựa trên nhiều tiêu chí như ý nghĩa mâm cỗ, kỹ thuật chế biến, hình thức trình bày và sự sáng tạo... Nhiều mâm cỗ được đánh giá cao không chỉ bởi sự cầu kỳ mà còn bởi cách kể chuyện bằng ẩm thực, thể hiện sâu sắc tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.

Hoài Anh - Nguyễn Đạt