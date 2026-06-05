Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đúc trống đồng, súng thần công trao tặng tỉnh Quảng Trị

Sáng 5/6, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa tổ chức nghi lễ đúc trống đồng và súng thần công bằng phương pháp thủ công truyền thống để trao tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh buổi lễ.

Chiếc trống đồng được đúc theo mẫu trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 79cm, cao 60cm. Trên thân trống khắc họa nhiều hình ảnh gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc như Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng với trống đồng, hai khẩu đại pháo thần công được chế tác mô phỏng thần công triều Nguyễn, dài 1,7m, trọng lượng khoảng 160kg/khẩu.

Các sản phẩm do Công ty TNHH phục hồi nghề đúc đồng thủ công truyền thống làng Trà Đông (xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ích Hoàn thực hiện.

Sau khi hoàn thành, hai khẩu đại pháo thần công sẽ được đặt cùng một chiếc trống đồng tại Thành cổ Quảng Trị. Chiếc trống đồng còn lại được đặt tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa.

Đại diện Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, năm 2020, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đã tổ chức đúc và dâng tặng một chiếc trống đồng cho Thành cổ Quảng Trị.

Việc tiếp tục trao tặng các hiện vật lần này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn di sản đối với vùng đất anh hùng Quảng Trị, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức dẫn lửa nhập lò.

Các nghệ nhân thực hiện rót đồng vào khuôn.

Theo kế hoạch, lễ trao tặng trống đồng và súng thần công sẽ được tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026.

Đây là một trong những hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” của Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Hoài Anh - Thu Trang