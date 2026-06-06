Những cách làm du lịch hiệu quả của lớp trẻ

Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm kết hợp với việc bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vào phát triển du lịch. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ quảng bá và lan tỏa nét đẹp văn hóa đến du khách trong, ngoài nước mà còn góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại Ông Hướng Farm, phường Đông Tiến.

Nằm giữa không gian yên bình, xanh mát của núi rừng Pù Luông, homestay của gia đình anh Hà Văn Hiếu, người dân tộc Thái, ở thôn Đôn (xã Pù Luông) từ nhiều năm nay đã trở thành điểm đến được du khách ở cả trong và ngoài nước lựa chọn nhờ bởi sự thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Nói về quá trình khởi nghiệp homestay, anh Hiếu trải lòng: "Nhận thấy tiềm năng, lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại đây còn được lưu giữ nên từ năm 2021 tôi đã mạnh dạn đầu tư vốn để xây dựng homestay làm du lịch cộng đồng. Khi bắt đầu làm du lịch, tôi đã xác định sản phẩm du lịch cộng đồng ở một điểm đến chỉ có thể tồn tại lâu dài khi được triển khai bởi chính người dân bản địa. Chính vì vậy, tôi đã xây dựng homestay theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Thái - một hình ảnh quen thuộc, gần gũi và đầy bản sắc. Cùng với đó, tôi cũng chú trọng đưa các giá trị văn hóa bản địa của người Thái vào hoạt động du lịch. Bởi vậy, khi đến đây du khách sẽ được hòa mình vào không gian xanh tươi của núi rừng, đắm mình dưới làn nước thác mát lạnh và được thưởng thức các món ăn độc đáo từ chính nông sản địa phương như gà đồi, xôi ngũ sắc, tôm sông nướng, tìm hiểu văn hóa nét dân tộc với người bản địa. Ngoài ra, du khách còn có thể được tham quan ruộng bậc thang, trải nghiệm các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ như: ném còn, đánh cồng chiêng, khua luống...".

“Những ngày đầu làm du lịch tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn hạn chế. Bởi vậy, tôi đã tích cực đi tham quan, học hỏi thêm nhiều mô hình du lịch cộng đồng có hiệu quả ở các địa phương khác; đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội, kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để xây dựng các tour, tuyến du lịch đặc sắc từ Pù Luông đến các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh. Nhờ vậy, mà nhiều năm nay homestay của gia đình đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm và góp phần tạo thêm thu nhập ổn định cho người dân địa phương, đồng thời cũng góp phần bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống và sản phẩm đặc trưng của vùng đất và con người nơi đây", anh Hiếu cho biết thêm.

Với chàng trai trẻ Nguyễn Hà Đông - ông chủ của điểm du lịch Ông Hướng Farm, phường Đông Tiến thì lại khởi nghiệp du lịch theo hướng nông nghiệp sạch. Để phát triển du lịch, anh đã biến toàn bộ diện tích hơn 1ha đất trang trại trồng các loại cây ăn quả như bưởi Diễn, vải thiều... kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình để phát triển mô hình du lịch tham quan, trải nghiệm. Anh Đông chia sẻ: “Khi đến với Ông Hướng Farm, du khách không chỉ được tận hưởng không gian, cảnh quan xanh mát mà còn được tìm hiểu quy trình trồng, cách chăm sóc các loại cây ăn quả như bưởi Diễn, vải thiều và nếu đến vào chính vụ thu hoạch du khách còn có thể thưởng thức trái cây ngay tại vườn và mua về làm quà biếu”.

Bên cạnh đó, để du khách có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, anh Đông cũng đã thiết kế xây dựng nên nhiều phân khu với không gian phù hợp cho từng hạng mục như: khu ăn uống, cà phê ngoài trời, cà phê trong nhà không gian cổ, cà phê trên cao ngắm view, khu lưu trú theo hình thức camping, khu sự kiện, khu giới thiệu nông sản, chế biến... Các nguyên liệu đồ ăn, đồ uống cũng được anh tận dụng tối đa nguồn nông sản tại chỗ do bà con địa phương trồng, chăn nuôi. Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn khách du lịch cũng như bảo tồn được nét văn hóa truyền thống của các địa phương trong tỉnh, anh còn mời các đoàn dân ca, dân vũ Đông Anh biểu diễn phục vụ khách du lịch, và tích cực quảng bá trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook. Cũng nhờ những cách làm ấy mà du khách biết và tìm đến tham quan, trải nghiệm tại Ông Hướng Farm ngày càng đông.

Có thể thấy rằng, tận dụng lợi thế tài nguyên thiên nhiên, cùng các giá trị văn hóa bản địa, nhiều bạn trẻ như anh Hiếu, anh Đông đã linh hoạt, sáng tạo đầu tư phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp... thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch không chỉ tạo ra thu nhập, việc làm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.

Việc phát triển du lịch của lớp trẻ không phải là câu chuyện một sớm, một chiều mà đều hướng tới phát triển du lịch một cách bền vững. Người trẻ, bằng sự đam mê, nhiệt huyết chính là lực lượng tiên phong mở đường cho việc quảng bá rộng rãi du lịch đến với đông đảo bạn bè, du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt