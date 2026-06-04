Ý nghĩa của logo và và slogan “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”

Trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố biểu trưng (logo) du lịch của tỉnh với khẩu hiệu (slogan) “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa” như một lời khẳng định về sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch; đồng thời cũng là một lời mời chào, khích lệ du khách muôn phương đến trải nghiệm và khám phá du lịch Thanh Hoá với bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu..

Theo đó, Biểu trưng (logo) du lịch tỉnh Thanh Hóa là sự kết hợp hài hòa hình ảnh của nụ cười, Thành nhà Hồ, hòn Trống Mái, chim hạc, mái đình, ruộng bậc thang, mái chèo, cánh diều và cánh sóng. Tổng thể logo toát lên nét vui tươi qua biểu tượng nụ cười thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh.

Với khẩu hiệu (slogan) “Hương sắc bốn mùa”, Thanh Hóa khẳng định về sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch, đồng thời cũng là lời mời chào, khích lệ du khách muôn phương đến khám phá và trải nghiệm du lịch xứ Thanh vào mọi thời điểm trong năm.

Thanh Hóa có đầy đủ tiềm năng phát triển du lịch bốn mùa với 3 dòng sản phẩm chủ lực: Du lịch biển; du lịch sinh thái cộng đồng; du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh cùng nhiều loại hình sản phẩm du lịch khác như du lịch nông nghiệp, du lịch mạo hiểm, du lịch mua sắm...

Trong đó, Mùa xuân: tham gia các lễ hội; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa; Mùa hạ: Sôi động du lịch biển; Mùa thu: Trải nghiệm du lịch cộng đồng; Mùa đông: Thưởng thức ẩm thực đa dạng, đặc sắc của địa phương.

LP