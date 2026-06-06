“Đón sóng” thị trường khách du lịch hè

Hè về cũng là thời điểm thị trường du lịch bước vào mùa cao điểm nhất trong năm. Nắm bắt xu hướng dịch chuyển của các nhóm khách gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để “đón sóng” dòng khách mùa hè.

Bãi biển Sầm Sơn với nhiều hoạt động team building được tổ chức trong dịp hè.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, lượng khách gia đình đặt dịch vụ trong tháng 6 tăng mạnh từ 20 - 25%, đây tiếp tục là thị trường chủ lực của du lịch hè năm nay. Khi học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ dài ngày, nhu cầu đưa con đi tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm của các gia đình tăng cao. Khác với trước đây, phần lớn các gia đình thường ưu tiên điểm đến gần và thời gian lưu trú ngắn, hiện nay nhiều gia đình sẵn sàng lựa chọn các kỳ nghỉ kéo dài từ 3 - 5 ngày, với yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng và các tiện ích dành cho nhiều lứa tuổi.

Tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Bãi Đông, lượng khách đặt phòng cho các tháng 6, 7 tăng mạnh so với thời điểm khai trương du lịch hè. Bên cạnh hệ thống bãi biển trải dài, còn có các khu vui chơi giải trí, điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa và hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng đa dạng. Đặc biệt, việc kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển với tham quan các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh đã tạo nên sức cạnh tranh cho du lịch Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (phường Hạc Thành) cho biết: “Qua khảo sát và lượng khách đặt dịch vụ từ trung tuần tháng 5 đến nay, chúng tôi nhận thấy nhóm khách gia đình, học sinh chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó là khách công đoàn, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và hoạt động tập thể. Đáng chú ý, xu hướng khách đi theo nhóm bạn bè, tự đặt dịch vụ qua nền tảng số cũng có chiều hướng tăng tích cực. Đây đều là những thị trường khách tiềm năng đối với du lịch Thanh Hóa trong mùa hè năm nay”.

Cùng với nguồn khách gia đình, thị trường khách công đoàn và doanh nghiệp cũng được xem là “mỏ vàng” trong mùa du lịch hè. Sau những tháng đầu năm tập trung cho sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lựa chọn thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8 để tổ chức chương trình tham quan, nghỉ dưỡng cho người lao động. Đây là phân khúc có quy mô đoàn lớn, thời gian lưu trú tương đối ổn định và sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ như lưu trú, ăn uống, hội nghị, gala dinner, team building.

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn khách này, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng 3 - 5 sao trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các gói sản phẩm riêng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể. Các chương trình ưu đãi dành cho đoàn từ 20 khách trở lên, dịch vụ tổ chức sự kiện trọn gói hay các hoạt động gắn kết tập thể được đầu tư bài bản hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh nghiệp. Song song với đó, nhóm khách trẻ và khách đi theo nhóm bạn bè cũng đang trở thành phân khúc giàu tiềm năng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng đổi mới sản phẩm để tạo sức hút và tăng khả năng cạnh tranh.

Tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts - Điểm đến được đông đảo gia đình lựa chọn trong kỳ nghỉ hè.

Tại khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, nhiều cơ sở lưu trú mới được đầu tư theo hướng hiện đại, tích hợp đa dạng tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau. Bà Mai Anh, Trưởng bộ phận kinh doanh khách sạn Anyla Sầm Sơn cho biết: “Ngay khi đưa vào vận hành (tháng 4/2026), Anyla Sầm Sơn Hotels đã mang đến một sản phẩm độc đáo tại địa phương, đó là khách sạn 5 sao tích hợp rạp chiếu phim. Chúng tôi mong muốn không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho du khách ngay tại điểm lưu trú. Đây là một trong những tiện ích được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ quan tâm, đặc biệt trong dịp hè”.

Theo bà Mai Anh, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, khách sạn còn xây dựng một số gói dịch vụ dành riêng cho khách gia đình như không gian vui chơi cho trẻ em, các chương trình trải nghiệm, đồng thời tăng cường các hoạt động giải trí trong nhà nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Thực tế, sự cạnh tranh giữa các điểm đến hiện nay không còn nằm ở số lượng phòng nghỉ hay quy mô cơ sở lưu trú mà chuyển dần sang chất lượng trải nghiệm. Du khách ngày càng có nhiều lựa chọn và sẵn sàng chi tiêu cho những dịch vụ mang lại giá trị khác biệt. Chính vì vậy, việc nghiên cứu cụ thể nhu cầu từng phân khúc khách hàng để xây dựng sản phẩm phù hợp đang trở thành yếu tố quyết định hiệu quả khai thác thị trường. Nhiều đơn vị đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, kết hợp với các chương trình kích cầu, ưu đãi theo nhóm khách hàng. Những video trải nghiệm thực tế, các chương trình giới thiệu điểm đến hay các gói combo du lịch đang góp phần đưa hình ảnh du lịch Thanh Hóa tiếp cận gần hơn với du khách trong cả nước.

Mùa du lịch hè chỉ kéo dài trong vài tháng song lại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách và doanh thu của cả năm. Khai thác hiệu quả đa dạng thị trường khách sẽ là “chìa khóa” để du lịch xứ Thanh tận dụng tốt cơ hội tăng trưởng trong mùa du lịch hè cao điểm năm nay. Việc chủ động nhận diện đúng thị trường mục tiêu, đầu tư sản phẩm phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Hoài Anh