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Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh, chiều 4/6, hai đơn vị đã tổ chức ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự.

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh, chiều 4/6, hai đơn vị đã tổ chức ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự.

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh cùng đại biểu trải nghiệm Kiosk thông minh tại Nhà hàng Dạ Lan Center (Hạc Thành)

Nhằm tăng trải nghiệm cho người dân và du khách để quảng bá hình ảnh, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đã ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh tại 3 điểm, gồm: Nhà hàng Dạ Lan Center, phường Hạc Thành; Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh và Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh, phường Sầm Sơn.

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Toàn cảnh buổi ra mắt Kiosk thông minh tại Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh (Sầm Sơn)

Thông qua Kiosk thông minh, khách du lịch, người dân dễ dàng tiếp cận với 1 thao tác đơn giản là có thể tìm hiểu chi tiết về các điểm du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP, từ nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất, vùng nguyên liệu, làng nghề... bằng các hình ảnh, video sinh động, trực quan, có âm thanh giới thiệu, tạo sự thu hút ấn tượng, dễ nhớ.

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Các đại biểu trải nghiệm Kiosk thông minh tại Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh và Nhà nghỉ dưỡng Phương Thanh (Sầm Sơn)

Tại buổi ra mắt, các đại biểu đã trải nghiệm và đánh giá tính năng của Kiosk thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số. Việc ra mắt và đặt ứng dụng Kiosk thông minh ở các địa điểm trung tâm, điểm du lịch của tỉnh, nhằm tuyên truyền, vận động các nữ doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, phát triển văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP của xứ Thanh.

Ra mắt Kiosk giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP xứ Thanh

Các đại biểu thăm, quảng bá sản phẩm OCOP Bánh dẻo vị rau má - đặc sản Sầm Sơn của Doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Kim Thành (CLB nữ Doanh nhân Sầm Sơn).

Với cách làm chủ động, linh hoạt, Kiosk thông minh đang trở thành cầu nối giữa tổ chức Hội Phụ nữ, Hiệp hội Doanh nhân nữ với người dân và du khách; góp phần quảng bá sản phẩm, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch.

Lê Hà

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #Xứ Thanh #Phường Sầm Sơn #văn hóa du lịch #ra mắt #giới thiệu #Thông minh #phường Hạc Thành #Hội lhpn tỉnh #Phát triển sản xuất

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