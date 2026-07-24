Đặc phái viên Liên hợp quốc lo ngại các vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải ở Biển Đỏ, cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 23/7 bày tỏ lo ngại trước việc lực lượng Houthi nối lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo tình hình leo thang có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và đẩy Yemen quay trở lại một cuộc xung đột trên diện rộng.

Một tàu chở dầu bốc cháy sau vụ tấn công ở Biển Đỏ. Ảnh minh họa: AP.

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Grundberg cho biết ông “lo ngại” trước việc các cuộc tấn công được nối lại và hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ bị gián đoạn. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là duy trì những thành quả đạt được theo thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022, đồng thời tạo điều kiện cho một tiến trình chính trị bao trùm, cảnh báo rằng tình trạng bạo lực kéo dài có thể khiến Yemen bị cuốn sâu hơn vào bất ổn khu vực.

Ông Grundberg cho rằng “vẫn còn có thể thay đổi hướng đi”, đồng thời kêu gọi tiến hành đàm phán nhằm giải quyết các thách thức về chính trị, kinh tế và an ninh của Yemen.

Ngày 21/7, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt lệnh cấm hàng hải đối với các tàu có liên hệ với Saudi Arabia, với lý do Riyadh đã duy trì quá lâu việc phong tỏa các khu vực do Houthi kiểm soát.

Một con tàu đang di chuyển qua kênh đào Suez hướng về Biển Đỏ. Ảnh: Getty Images.

Trước đó cùng ngày 23/7, lực lượng này cho biết đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, đồng thời tuyên bố các tàu này đã vi phạm lệnh cấm hàng hải nói trên.

Yemen rơi vào xung đột kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, khiến liên quân do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự vào năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi có hiệu lực từ tháng 4/2022 và hết hiệu lực sau sáu tháng, mặc dù trên thực tế một lệnh ngừng bắn không chính thức phần lớn vẫn được duy trì, bất chấp các cuộc đụng độ lẻ tẻ.

Diễn biến mới nhất đã làm dấy lên lo ngại rằng tiến trình hạ nhiệt mong manh được duy trì kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn có thể bị đảo ngược.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.