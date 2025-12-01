Cyber Monday có thể lập kỷ lục chi tiêu trực tuyến tại Mỹ

Dù kinh tế còn nhiều bất ổn, người tiêu dùng Mỹ dự kiến sẽ chi mạnh tay trong ngày mua sắm trực tuyến Cyber Monday 1/12, kết thúc tuần lễ hậu Lễ Tạ ơn. Các chương trình khuyến mãi được quảng cáo là “tốt nhất mùa lễ hội” đang thu hút hàng triệu người trước màn hình máy tính và điện thoại.

Cyber Monday có thể lập kỷ lục chi tiêu trực tuyến tại Mỹ. Ảnh: Marca

Theo Adobe Analytics, người Mỹ có thể chi tới 14,2 tỷ USD trực tuyến vào Cyber Monday, tăng 6,3% so với năm 2024. Trước đó, họ đã chi 11,8 tỷ USD trong Black Friday và 6,4 tỷ USD trong Lễ Tạ ơn, vượt dự báo của Adobe.

Vivek Pandya, nhà phân tích cấp cao của Adobe Digital Insights, nhận định: “Cyber Week khởi đầu mạnh mẽ. Giảm giá sẽ duy trì đến hết Cyber Monday, ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất mùa lễ hội và cả năm.”

Các mặt hàng điện tử và thời trang dự kiến được giảm sâu, trung bình 30% với điện tử và 26% với quần áo. Bên cạnh đó, giá bán lẻ tăng cũng góp phần kéo doanh số lập kỷ lục.

Mặc dù lo ngại về thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Trump, thất nghiệp và tác động từ đóng cửa chính phủ 43 ngày, người dân vẫn tích cực mua sắm. Người tiêu dùng ngày càng sử dụng hình thức mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later) để trang trải quà tặng và đồ trang trí, với tổng chi tiêu qua hình thức này dự kiến đạt 20,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm ngoái. Hầu hết giao dịch sẽ diễn ra trên thiết bị di động, vốn chiếm 56,1% tổng chi tiêu trực tuyến mùa lễ này, tương đương 142,7 tỷ USD.

Các trợ lý mua sắm sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng. Salesforce ước tính AI đã hỗ trợ 14,2 tỷ USD trong tổng 79 tỷ USD chi tiêu trực tuyến toàn cầu trong Black Friday vừa qua.

Các sản phẩm “hot” trong Cyber Monday năm nay gồm máy chơi game Nintendo Switch 2, búp bê Labubu biến tấu thời trang, và các thiết bị điện tử mới nhất như iPhone 17, Google Pixel 10 và Samsung Galaxy S25.

Cyber Monday, ra đời từ năm 2005, vốn là “lời nhắc cuối” để săn hàng giảm giá sâu, nhưng hiện nay đã kéo dài suốt tuần, trở thành điểm nhấn quan trọng trong mùa mua sắm lễ hội tại Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: AP.