Black Friday tại Mỹ: Mua sắm trực tuyến lập kỷ lục 8,6 tỷ USD

Theo báo cáo từ Adobe Analytics, người tiêu dùng Mỹ đã chi 8,6 tỷ USD trực tuyến trong ngày Black Friday, khi nhiều khách hàng chọn mua sắm qua máy tính và điện thoại thay vì đến cửa hàng trong thời tiết lạnh để săn khuyến mãi.

Theo Adobe, lưu lượng truy cập vào các trang web bán lẻ được điều khiển bằng AI dự kiến ​​sẽ tăng 600% so với năm ngoái. Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu của Adobe, dựa trên hơn 1 nghìn tỷ lượt truy cập vào các trang bán lẻ trực tuyến tại Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu trực tuyến tăng 9,4% tính đến tính đến 6h30 sáng ngày 29/11 (giờ Việt Nam),

Mặc dù dự đoán nhiều người sẽ đổ xô tới cửa hàng, lượng khách đến trực tiếp sáng ngày sau Lễ Tạ ơn lại giảm, do lo ngại chi tiêu quá mức trong bối cảnh lạm phát kéo dài, bất ổn chính sách thương mại và thị trường lao động mềm.

Mua sắm trực tuyến Mỹ lập kỷ lục 8,6 tỷ USD. Ảnh: Which

Adobe dự báo, sau khi tổng hợp đầy đủ số liệu cuối cùng, doanh số Black Friday sẽ đạt từ 11,7 – 11,9 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Trong khi đó, người tiêu dùng dự kiến chi 5,5 tỷ USD vào thứ Bảy, tăng 3,8% so với năm ngoái, và 5,9 tỷ USD vào Chủ Nhật, tăng 5,4%, khi các chương trình giảm giá vẫn duy trì ở mức cao.

Ngày Cyber Monday được dự báo sẽ tiếp tục là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong mùa lễ, với doanh số dự kiến 14,2 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm ngoái.

Trước đó, Adobe dự báo doanh số Black Friday trực tuyến tăng 8,3% lên 11,7 tỷ USD, nhưng dự báo tăng trưởng mua sắm trực tuyến mùa lễ năm nay chậm hơn so với các năm trước.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters