Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tù 30 năm liên quan UAV nhằm vào Bình Nhưỡng

Ngày 24/4, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong một vụ án liên quan đến cáo buộc chỉ đạo chiến dịch máy bay không người lái nhằm vào Bình Nhưỡng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đề nghị án tù 30 năm liên quan UAV nhằm vào Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Theo hãng tin Yonhap, phía công tố cho rằng chiến dịch này được thực hiện nhằm tạo cớ cho việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024. Tòa án Quận Trung tâm Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào thời điểm sau đó.

Đây là một trong tám vụ án mà ông Yoon đang phải đối mặt kể từ khi bị phế truất liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn, sự kiện từng gây chú ý lớn tại Hàn Quốc.

Các công tố viên lập luận rằng hoạt động sử dụng máy bay không người lái đã làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, việc một thiết bị bị rơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn tiềm ẩn nguy cơ làm lộ các thông tin quân sự nhạy cảm.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố tàn tích của “Máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng”. Ảnh: Rodong Sinmun-News.

Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng cựu Tổng thống không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào có thể dẫn đến leo thang căng thẳng quân sự, đồng thời khẳng định các quyết định liên quan đều nằm trong khuôn khổ bảo đảm an ninh quốc gia.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị truy tố từ tháng 11 năm ngoái với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh “hỗ trợ kẻ thù”. Theo quy định pháp luật Hàn Quốc, tội danh này có thể được áp dụng ngay cả khi không có sự thông đồng trực tiếp, nếu hành vi bị cho là gây tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia hoặc mang lại lợi ích cho đối thủ.

Hiện vụ án vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc, trong bối cảnh hệ thống chính trị và pháp lý của nước này tiếp tục xử lý các hệ lụy liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật trước đó. Nhiều ý kiến cho rằng phán quyết sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường chính trị cũng như cách tiếp cận các vấn đề an ninh tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.