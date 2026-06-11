Cuộc họp Bộ trưởng GCC-Canada là nền tảng chiến lược then chốt

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), ông Jasem Mohamed Albudaiwi, khẳng định Cuộc họp Bộ trưởng lần thứ ba giữa GCC và Canada trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược là một nền tảng quan trọng nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang trải qua nhiều diễn biến phức tạp.

Cuộc họp Bộ trưởng lần thứ ba giữa GCC và Canada trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược, ngày 10/6 Ảnh: Qatar news Agency

Theo ông Albudaiwi, cuộc họp không chỉ góp phần giải quyết những thách thức hiện nay mà còn tạo nền tảng xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược bền vững trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm, phản ánh tầm vóc ngày càng gia tăng của mối quan hệ GCC–Canada và vai trò quan trọng của mối quan hệ này trong tương lai.

Theo Tổng Thư ký GCC, trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, cuộc họp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc trao đổi quan điểm, phối hợp lập trường và tăng cường hợp tác giữa GCC và Canada nhằm thúc đẩy an ninh, ổn định và thịnh vượng.

Ông Albudaiwi cũng hoan nghênh Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ nghị quyết này nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như ngăn chặn các hành động có thể đe dọa sự ổn định của khu vực và làm suy yếu các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), ông Jasem Mohamed Albudaiwi. Ảnh: Qatar news Agency

Tổng Thư ký GCC cho rằng đối thoại chiến lược giữa GCC và Canada đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh rằng Biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa Ban Thư ký GCC và Chính phủ Canada đã thiết lập nền tảng thể chế vững chắc cho tiến trình đối thoại này. Đồng thời, Kế hoạch Hành động Chung giai đoạn 2025–2029 đã xác định rõ các ưu tiên và cơ chế hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực thiết yếu khác.

Về quan hệ kinh tế, ông Albudaiwi cho biết kim ngạch thương mại giữa GCC và Canada đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, đạt khoảng 7,7 tỷ USD vào năm 2025. Trong khi đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nước GCC đạt hơn 2 tỷ USD trong năm 2024, phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ về kinh tế cũng như tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Vân Bình