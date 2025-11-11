Cuộc gặp lịch sử Trump - al-Sharaa đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng trong một cuộc gặp kín, không mở cửa cho báo chí, đánh dấu sự kiện mang tính lịch sử khi lần đầu tiên một nguyên thủ Syria chính thức tới Washington kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Tổng thống Mỹ có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Syria tại Nhà Trắng, ngày 10/11/2025. Ảnh: Al Jazeera.

Cuộc gặp ngày 10/11 được xem là bước ngoặt trong quan hệ Mỹ–Syria, vốn bị đình trệ nhiều thập niên bởi xung đột, trừng phạt và những khác biệt chiến lược sâu sắc.

Theo hãng tin AP, Tổng thống al-Sharaa đến Nhà Trắng vào khoảng 11h30 và bắt đầu cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục kéo dài khoảng hai giờ. Hãng tin này cho biết, nội dung thảo luận tập trung vào hợp tác tam giác Mỹ – Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đó, Washington tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Damascus đạt tiến triển trong vấn đề an ninh với Israel, dù chưa rõ mức độ cam kết của Syria trong các cuộc trao đổi này.

Cuộc gặp kết thúc mà không có thỏa thuận cụ thể nào được công bố, song cả Washington và Damascus đều coi đây là bước mở đầu quan trọng.

Sau cuộc gặp, phía Mỹ cho biết sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Syria thành công vì Syria là một phần của Trung Đông, nhấn mạnh mong muốn mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Trong khi đó, phía Syria mô tả cuộc gặp “thân thiện và mang tính xây dựng”, cho thấy bầu không khí ngoại giao tích cực hiếm thấy giữa hai bên.

Các nguồn tin của kênh Al Jazeera cho biết, trong lúc cuộc gặp diễn ra, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn thêm 180 ngày việc đình chỉ thực thi một phần Đạo luật Caesar 2019 đối với Syria. Động thái này được đánh giá là tín hiệu mạnh mẽ về thay đổi chính sách của Washington đối với Syria sau nhiều năm cấm vận và cô lập. Việc giảm áp lực kinh tế đã mở ra cơ hội để Damascus tiếp cận nguồn vốn, tài chính quốc tế và thúc đẩy tái thiết trong giai đoạn hậu xung đột.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bên ngoài Nhà Trắng, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ngày 10/11/2025. Ảnh: AP

Theo giới phân tích, về mặt chiến lược, cuộc gặp lịch sử này mang ý nghĩa vượt xa các thông báo công khai. Đối với Syria, sự hiện diện của tổng thống al-Sharaa tại Nhà Trắng thể hiện nỗ lực tái khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế và chấm dứt hình ảnh cô lập kéo dài. Đối với Mỹ, đây là cơ hội định hình lại chính sách Trung Đông, trong bối cảnh Washington muốn giảm thiểu căng thẳng khu vực và xây dựng mạng lưới ổn định hơn trong các vấn đề an ninh và kinh tế.

Ngọc Liên

Nguồn: AP/ Al Jazeera.