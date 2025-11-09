Syria tấn công phủ đầu IS ngay trước chuyến đi lịch sử của tổng thống Ahmed al-Sharaa đến Mỹ

Syria đã tiến hành chiến dịch tấn công phủ đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngay trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Reuters.

Theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Syria, 61 cuộc đột kích đã được triển khai trên khắp các tỉnh thành, từ thủ đô Damascus, các tỉnh Hama, Homs, Aleppo, Idlib đến vùng sa mạc phía Đông, vốn là nơi các phần tử IS thường ẩn náu. Kết quả, 71 nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí và chất nổ bị thu giữ. Các nguồn tin nhấn mạnh đây là chiến dịch có quy mô lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên tình báo nội bộ để xác định các đối tượng cấp lãnh đạo và thành viên IS.

Syria đang trên đà tái khẳng định vị thế sau nhiều năm nội chiến và khủng hoảng. Việc thực hiện chiến dịch truy quét IS ngay trước chuyến đi tới Mỹ của nhà lãnh đạo Syria cho thấy Damacus muốn gửi một thông điệp rõ ràng: “chúng tôi có khả năng kiểm soát mối đe dọa khủng bố nội địa và sẵn sàng góp phần vào công tác chống khủng bố quốc tế”.

Phiến quân IS tại ngoại ô Hama, Syria. Ảnh: AFP

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Mỹ trong ngày 8/11, để chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Tổng thống Trump, 1 ngày sau khi Washington đưa ông ra khỏi danh sách khủng bố. Ông Al-Sharaa dự kiến ​​sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày 10/11. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một tổng thống Syria kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946.

Nhà lãnh đạo lâm thời gặp ông Trump lần đầu tiên tại Riyadh trong chuyến công du Trung Đông của nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng 5.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Tom Barrack cho biết, ông Sharaa kỳ vọng sẽ ký một thỏa thuận tham gia liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu để chống IS. Mặt khác, theo truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin tiết lộ, Mỹ có kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự tại căn cứ không quân gần Damascus để điều phối viện trợ nhân đạo và theo dõi diễn biến giữa Syria và Israel.

Hồi tháng 9, ông Sharaa đã lần đầu đặt chân đến đất Mỹ khi ông có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, lần đầu tiên của một tổng thống Syria trong hàng chục năm.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AP News