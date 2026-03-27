Cuộc gặp của các nhà lập pháp Nga - Mỹ mở ra khả năng nối lại đối thoại

Ngày 26/3, cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lập pháp Nga và các thành viên Quốc hội Mỹ đã kết thúc với kết quả được đánh giá tích cực, mở ra triển vọng khôi phục kênh liên lạc liên nghị viện giữa hai nước.

Các nghị sĩ Mỹ và Nga gặp nhau tại Washington ngày 26/3. Ảnh: RepLuna.

Thông tin trên được ông Vyacheslav Nikonov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga đưa ra. Theo ông, cuộc tiếp xúc bước đầu diễn ra thuận lợi hơn dự kiến và cho thấy khả năng hai bên có thể từng bước nối lại đối thoại. Dự kiến, các cuộc họp chính thức sẽ bắt đầu trong ngày 27/3. Trong mỗi cuộc họp sẽ có sự tham dự của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đóng vai trò ghi chép.

Điện Kremlin đánh giá cuộc đối thoại trên “cần thiết” và “rất quan trọng”. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các thành viên phái đoàn Nga đã gặp Tổng thống Vladimir Putin trước khi lên đường sang Mỹ để nhận thêm “hướng dẫn” về chính sách đối ngoại. Moscow hy vọng chuyến công du này sẽ giúp khôi phục một kênh đối thoại song phương quan trọng đã “hoàn toàn đóng băng” trong những năm gần đây, nhấn mạnh điều đó sẽ “có lợi cho cả Moscow và Washington”.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Anna Paulina Luna cũng đánh giá cao cuộc gặp với phái đoàn nghị viện Nga. Bà Luna tin việc duy trì liên lạc giữa hai “siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới” vô cùng quan trọng và bà sẽ”thúc đẩy đối thoại và hướng tới hòa bình" trong quan hệ Washington - Moscow.

Trong khi đó, trên thực địa, chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/3 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Shevyakovka (tỉnh Kharkiv), đồng thời đẩy mạnh các đòn tấn công trên nhiều hướng dọc chiến tuyến, gây thiệt hại lớn cho phía Ukraine. Theo phía Nga, tổng thương vong của Ukraine trong ngày khoảng 1.100 binh sĩ, cùng nhiều phương tiện quân sự, pháo dã chiến, hệ thống tác chiến điện tử và kho hậu cần bị phá hủy. Nga cũng tuyên bố đã sử dụng không quân, pháo binh và thiết bị bay không người lái tấn công 153 mục tiêu, bao gồm hạ tầng năng lượng, giao thông và các vị trí triển khai lực lượng Ukraine.

Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các vụ tấn công qua lại. Ảnh: Sky News.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cho biết đã giành lại quyền kiểm soát 9 khu định cư tại khu vực Oleksandrivka (tỉnh Donetsk) sau chiến dịch kéo dài gần hai tháng, qua đó tái kiểm soát khoảng 440 km2 lãnh thổ. Giao tranh tiếp tục diễn biến ác liệt trên nhiều hướng, khi cả hai bên gia tăng hoạt động quân sự nhằm cải thiện thế trận.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Arab News.