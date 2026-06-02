Cùng người dân, doanh nghiệp xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP là định hướng đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện để nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân. Với vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu trong đầu tư tín dụng phát triển “Tam nông”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong cung ứng nguồn vốn, giải pháp tài chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Gia đình anh Hà Công Đăng được vay vốn của Agribank Lam Sơn - Thanh Hóa đầu tư phát triển mô hình kinh tế hiệu quả.

Từ nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa, nhiều người dân đã hiện thực hóa mơ ước phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất quê hương. Trăn trở với khát vọng làm giàu từ nông sản sạch, anh Hà Công Đăng, xã Sao Vàng đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng dưa công nghệ cao. Quá trình làm, anh được cán bộ Agribank Lam Sơn - Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và cấp hạn mức tín dụng 2 tỷ đồng. Hiện anh có dư nợ tại ngân hàng 900 triệu đồng, từ nguồn vốn này, anh Đăng đã đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới tự động, áp dụng khoa học - kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng và sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Đến nay, anh Đăng đã phát triển hơn 5.000m2 dưa trong nhà màng, nhà lưới, đồng thời liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với 9 hộ tại địa phương. Bình quân mỗi năm anh thu hoạch 4 vụ dưa, mỗi vụ cung cấp ra thị trường từ 15 - 17 tấn, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng.

Anh Đăng, cho biết: “Việc tiếp cận vốn vay dễ dàng là yếu tố quan trọng giúp tôi mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng, thiết bị dinh dưỡng và bơm tự động. Khi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì điều tôi lo lắng nhất đó là kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc cây, đầu ra cho sản phẩm và đặc biệt là vốn phải lớn để đầu tư đủ cho mô hình. Để đầu tư cho mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao được như hiện nay thì vốn là vô cùng quan trọng, phải có vốn để đầu tư công nghệ chăm sóc, đầu tư giống cây, quy hoạch lại nhà màng, nhà lưới... Với chính sách vay vốn của ngân hàng, chúng tôi rất yên tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch”.

Cũng đi lên từ nguồn vốn vay ngân hàng

Agribank, các sản phẩm nem chua của hộ kinh doanh Hùng Huyền, xã Hoằng Hóa đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, giúp khẳng định thương hiệu và tìm đầu ra ổn định. Hiện mỗi ngày đơn vị đang sản xuất trên 10.000 cái nem, với thị trường tiêu thụ rộng khắp cả nước. Ông Lê Văn Hùng, chủ cơ sở, cho biết: “Thời kỳ đầu rất khó khăn về vốn, thế nhưng sau khi được Agribank Thanh Hóa hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn chúng tôi có đủ điều kiện xây dựng trang thiết bị hạ tầng, máy móc, đạt tiêu chuẩn OCOP, cho đến bây giờ doanh số tăng lên, thu nhập tăng lên, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương”.

Giữ vai trò tiên phong, chủ lực trong đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Thanh Hóa đang tập trung triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi, như “Cơ giới hóa - nâng cao giá trị nông nghiệp”; chương trình tín dụng xanh; triển khai cho vay khách hàng đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn với chương trình OCOP... Đến nay, đã có hơn 700 khách hàng được tiếp cận chương trình ưu đãi của ngân hàng với dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng. Dòng vốn ngân hàng đã góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy trong sản xuất của người dân, từng bước chuyển từ quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị, hình thành những sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, sản phẩm OCOP.

Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, Lưu Văn Hiếu cho biết: “Triển khai các chương trình tín dụng của Agribank, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân hiểu rõ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; tập trung đầu tư tín dụng các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung... Không phải hộ dân nào cũng đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn. Vì vậy, cán bộ tín dụng phải đồng hành cùng khách hàng ngay từ khâu tư vấn lựa chọn mô hình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí sản xuất sạch, thậm chí kết nối với các đơn vị cấp chứng nhận. Cán bộ ngân hàng cũng cần nắm chắc các quy định về tín dụng xanh để hỗ trợ hiệu quả. Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, quan tâm mô hình OCOP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ có tính tiềm năng ở từng địa phương, đồng hành chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản. Qua đó người dân, HTX, doanh nghiệp sẽ được tiếp cận lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn nhất”.

Đến cuối tháng 5/2026, tổng nguồn vốn của Agribank Thanh Hóa đạt trên 30.762 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 31.600 tỷ đồng. Với sự đồng hành của Agribank Thanh Hóa và quyết tâm đổi mới của người dân, tín dụng xanh sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng cho nông nghiệp tại các địa phương phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Phương