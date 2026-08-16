Người “thổi hồn” cho nghề đan truyền thống

Ít ai nghĩ rằng những sợi cói, mây, lục bình giản dị có thể làm nên những sản phẩm mang vẻ đẹp tinh tế và đẳng cấp. Nhưng với sự sáng tạo, tài hoa của anh Trần Doãn Hùng, thôn Trung Điền, xã Ba Đình, giờ đây những sản phẩm thủ công mang màu sắc hiện đại hàm chứa những giá trị văn hóa riêng biệt.

Công ty TNHH Đan Việt Handicraft, xã Ba Đình đang tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Sinh ra và lớn lên tại “quê hương Mai An Tiêm”, tuổi thơ của Trần Doãn Hùng gắn bó với nghề đan cói và chứng kiến cả những tháng ngày hưng thịnh - mai một của nghề. Khi lớn lên, chàng trai sinh năm 1993 ấy không gắn bó với nghề mà lựa chọn trở thành một kỹ sư điện, rồi lại rẽ ngang vào nghề du lịch, công tác tại nhiều thành phố lớn, như Đà Nẵng, Nha Trang... Đây cũng chính là cơ hội để Hùng được gặp gỡ, tiếp cận những luồng văn hóa, xu hướng tiêu dùng mới.

Anh Hùng cho biết: “Năm 2017, khi còn làm việc ở Nha Trang, tôi ấn tượng, bị thu hút bởi chiếc túi đan tay mà chị đồng nghiệp tự thiết kế từ các loại cỏ dài. Ít lâu sau, tôi gặp hai du khách nước ngoài đeo túi làm từ sợi tự nhiên, được vẽ họa tiết rực rỡ. Lúc đó tôi tự hỏi vùng quê Nga Sơn của mình cũng có nghề đan hàng trăm năm tuổi, với tay nghề của thợ rất cao nhưng chưa bao giờ thấy một sản phẩm mới lạ, đẹp, tính ứng dụng cao đến thế. Trăn trở ấy đã theo tôi suốt một thời gian, luôn thôi thúc tôi trở về quê hương. Đến năm 2018, tôi bắt đầu hành trình mới với Công ty TNHH Đan Việt Handicraft và thương hiệu COMAY trên quê hương Ba Đình”.

Những ngày đầu, Trần Doãn Hùng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về vốn, nhà xưởng, thợ, nguồn nguyên liệu chất lượng cao... Nhất là khi anh lựa chọn phát triển dòng túi thời trang thủ công, đòi hỏi vừa có tính ứng dụng, mỹ thuật, kỹ thuật cao lại phải vừa mang bản sắc quê hương. Quá trình tự học từ nghiên cứu kiểu dáng, thiết kế, xử lý vật liệu đến tạo mẫu, hoàn thiện chi tiết... đã tạo nên một Trần Doãn Hùng am hiểu sâu về nghề truyền thống và khéo léo, tinh tế với thẩm mỹ hiện đại.

Sự nỗ lực của bản thân chưa đủ, Trần Doãn Hùng đã thu hút được hàng chục thợ thủ công có tay nghề tham gia sáng tạo những sản phẩm mới. “Tôi luôn bắt đầu từ sự tôn trọng. Với tôi, các nghệ nhân lớn tuổi không chỉ là người sản xuất mà còn giữ hồn cho sản phẩm. Tôi chia sẻ về mong muốn, xu hướng, hình ảnh và chất liệu; còn họ lại dạy tôi kỹ thuật đan, cách xử lý từng sợi cói để tạo nên khác biệt cho mỗi thiết kế. Trong hành trình cùng nhau ấy, chúng tôi làm việc không chỉ để mưu sinh, mà còn góp phần gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, văn hóa của địa phương”, anh Hùng chia sẻ.

Với thương hiệu COMAY, ngay từ đầu Trần Doãn Hùng đã lựa chọn phân khúc khách hàng cao cấp. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách, mỗi chiếc túi COMAY phải trải qua quy trình chế tác vô cùng nghiêm ngặt. Nguyên liệu sử dụng hoàn toàn tự nhiên, như: Sợi lục bình, cỏ bàng, mây, cói bản địa được nhuộm từ các vật liệu tự nhiên nhằm tạo ra những sắc độ độc bản. Phần quai và đáy túi được gia cố bằng da thật nhập khẩu và kỹ thuật bọc tinh tế. Bên cạnh kỹ thuật đan truyền thống, anh Hùng còn đưa máy scan 3D và bảng phác họa kỹ thuật số để tinh chỉnh kiểu dáng đạt độ chính xác và chuẩn mực quốc tế. Nhờ sự kỹ lưỡng đó, mỗi sản phẩm của COMAY có giá trị hàng triệu đồng. Đó là những chiếc túi xách thanh lịch, thời thượng, xuất hiện trên tay các quý bà, nghệ sĩ, doanh nhân có mặt ở sàn diễn của các tuần lễ thời trang quốc tế tại Milan, New York, London, Thụy Sĩ.

Anh Trần Doãn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Đan Việt Handicraft, xã Ba Đình say sưa sáng tạo sản phẩm túi.

Không chỉ khẳng định thương hiệu cá nhân, vươn tầm chất lượng quốc tế, Trần Doãn Hùng luôn quan tâm, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động địa phương. Hiện nay, Công ty TNHH Đan Việt

Handicraft đang tạo việc làm cho 20 lao động trực tiếp và hàng chục lao động tham gia sản xuất tại nhà, trong đó có nhiều lao động trẻ, tay nghề cao.

Anh Hùng chia sẻ: "Tôi muốn chứng minh rằng nghề thủ công không chỉ là công việc truyền thống mà còn có thể trở thành ngành nghề sáng tạo, mang lại thu nhập tốt và cơ hội phát triển lâu dài. Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để túi xách COMAY tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao năm 2026”.

Hành trình của Trần Doãn Hùng và thành công thương hiệu túi xách cao cấp COMAY chính là minh chứng tấm lòng của người con quê hương luôn gìn giữ giá trị thủ công bằng sự chỉn chu và tinh tế.

Bài và ảnh: Lê Hòa