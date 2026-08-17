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Bộ Xây dựng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông

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Bộ Xây dựng nhấn mạnh kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án.

Bộ Xây dựng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông

Bộ Xây dựng nhấn mạnh kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án.

Bộ Xây dựng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông

Nhà thầu thi công thảm bêtông nhựa nền đường một tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện chỉ đạo cục, vụ chuyên ngành, các ban quản lý dự án và sở xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán các khối lượng thi công hoàn thành tại các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Bộ chưa có sự bứt phá, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như: công tác giải phóng mặt bằng chậm, nguồn vật liệu khan hiếm, giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, một phần nguyên nhân do công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thi công hoàn thành tại các dự án chậm.

Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án cũng được giao trách nhiệm tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán, hợp đồng, phụ lục hợp đồng trong tháng 8/2026 đối với các hạng mục điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm đủ điều kiện để thanh toán, tuân thủ quy định của pháp luật; tập trung nhân lực hoàn thành công tác phê duyệt dự toán giá vật liệu tại mỏ theo cơ chế đặc thù và các hạng mục tạm tính, bảo đảm đủ điều kiện để thanh toán trước ngày 20/9/2026.

Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương để công bố chỉ số giá kịp thời, rà soát, hoàn thiện các thủ tục để thanh toán chi phí trượt giá theo quy định của hợp đồng; căn cứ các quy định của hợp đồng, các quy định của pháp luật có liên quan để thanh toán, tạm thanh toán khối lượng hoàn thành, cấu kiện bán thành phẩm, vật tư, vật liệu tập kết tại công trường bảo đảm nhanh, gọn, đúng thủ tục; quy trình xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ phải được công khai, rút ngắn thời gian xử lý phù hợp quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo, cán bộ, phòng, ban cố tình chậm trễ trong thanh toán, giải ngân (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân hàng tháng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện hằng tuần và kịp thời xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

“Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí," Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt tại các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch năm 2026, kịp thời tham mưu Bộ xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Vụ Kế hoạch-Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cục chuyên ngành rà soát, tổng hợp tham mưu lãnh đạo Bộ chấp thuận kế hoạch giải ngân những tháng cuối năm 2026 theo đề nghị của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tổng hợp số vốn hết nhiệm vụ chi và số vốn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 khả năng không giải ngân hết, tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch năm để bảo đảm hạn chế, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-xay-dung-doc-thuc-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-cac-du-an-giao-thong-post1130562.vnp

Từ khóa:

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