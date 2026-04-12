Cục diện đối đầu Mỹ - Iran cho thấy những điều chỉnh trong cán cân chiến lược

Sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng, các diễn biến căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran thời gian qua cho thấy cục diện chiến lược đang có những thay đổi đáng chú ý, khi cả hai bên đều chịu tổn thất và phải điều chỉnh cách tiếp cận.

Một tên lửa được phóng từ tàu Hải quân Mỹ nhằm hỗ trợ chiến dịch “Epic Fury” ngày 28/2/2026. Ảnh: AP.

Trong những tuần giao tranh căng thẳng, các chiến dịch quân sự quy mô lớn đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự của Iran. Nhiều mục tiêu quan trọng bị tấn công, trong khi bộ máy chỉ huy chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cục diện không chỉ được đánh giá qua mức độ thiệt hại. Dù chịu sức ép lớn, Iran vẫn duy trì khả năng phản ứng, triển khai các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự trong khu vực.

Theo đó, chiến lược của Iran được cho là chuyển từ đối đầu trực diện sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, kết hợp giữa duy trì khả năng phòng thủ và tạo sức ép có tính toán. Một số đánh giá cho rằng việc sử dụng các đợt tấn công với tần suất cao đã góp phần làm gia tăng chi phí phòng thủ của đối phương.

Căng thẳng Iran–Israel gia tăng khi Mỹ và Israel sử dụng vũ khí hiện đại trong các đợt tấn công. Ảnh: X.

Bên cạnh đó, các diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh đối với phía Mỹ, khi phải phân bổ lại nguồn lực và triển khai các khí tài chiến lược tại nhiều khu vực khác nhau. Điều này phản ánh thực tế rằng năng lực quân sự, dù lớn, vẫn cần được cân đối trong bối cảnh nhiều ưu tiên cùng lúc.

Giới quan sát nhận định, trong khi Iran chịu tổn thất đáng kể về năng lực, nước này vẫn duy trì được khả năng tạo sức ép ở một số điểm then chốt. Ngược lại, phía Mỹ cũng phải đối mặt với áp lực về chi phí và phân bổ nguồn lực trong bối cảnh tình hình kéo dài.

Trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được duy trì, các chuyên gia cho rằng, diễn biến vừa qua cho thấy xu hướng điều chỉnh trong cách thức tương tác giữa các bên, đồng thời phản ánh tính chất phức tạp của các xung đột hiện đại, nơi yếu tố chiến lược, chi phí và khả năng duy trì dài hạn đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.